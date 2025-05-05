i-dle新专预告片太有sense：六种方式表达「去掉G也毫不在意」！新专辑「we」开头藏玄机

女团(G)I-DLE在出道7周年之际改名为i-dle，接连释出的新专辑及个人预告片不断传递「去掉G」的信息，拍摄创意更是令人耳目一新，惊艳连连。

i-dle今年5月2日迎来出道7周年，当天突袭宣布改为现在的名字，同时公开了一支名为「for （G）」的影片。 片中五位成员围著一口带有字母G的棺材举杯庆祝，部份西方粉丝认为是举办复活仪式、迎接前成员穗珍回归，但更多网友认为是为G举办葬礼、告别象徵性别的前缀，就像i-dle给出的改名原因：不再以「女性」或「Gender」为界线，不受任何性别定义。



接著，i-dle还公开了5人特别专辑《We are i-dle》，对穗珍退队前的人气歌曲进行重新录制。 今日更重磅公开五位成员及团体预告片「i-dentity Trailer」，用六种不同方式平静坚定地传递出「即便没有G也毫不在意」这一讯息。

薇娟站在提款机旁，发现长长的美甲妨碍抽出卡片的动作，於是毫不犹豫地撕掉拇指上贴有字幕G的美甲片，取出的卡片上写有「i-dle」。



Minnie穿著高跟鞋走路，带有字母G设计的鞋跟突然脱落，Minnie回头看了一眼就继续前行，镜头特写鞋跟上的文字「i-dle」。



小娟加速倒车撞墙，随后走到满是灰尘碎屑的车尾，将GI-DLE的G亲手剥掉。



雨琦尝试打高尔夫球，球杆末端镶嵌的G突然脱落发出脆响，雨琦继续击球，镜头特写球杆上的文字「I-DLE」。



舒华暴力踢开一扇门，门牌号的位置是「I-DLE」。



最后的团体预告片里，薇娟在玻璃窗上喷漆字母G I-DLE，随成员们一起离开前，捡起石头打碎了喷有G的窗子。



影片公开后获得各国网友一致称赞，从创意到导演都无可挑剔。 有趣的是，（G）I-DLE出道专辑名为「I am」，7年来发行的多张迷你专辑都是「I」开头，而全员续约后的第一张专辑名为「We are」，似乎暗示i-dle即将带来「we」系列全新篇章，令人期待。



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