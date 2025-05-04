刚回归就病倒了！FIFTY FIFTY大姐Keena休养中，四人舞台仍获得热烈支持

人气女团 FIFTY FIFTY 成员 Keena 因健康问题，遗憾缺席本周回行程！四位妹妹依旧表现亮眼，舞台表演&造型好评如潮！

30日，所属公司 ATTRAKT 透过 FIFTY FIFTY 的官方粉丝社群 Weverse 发布了有关「Keena 行程通知」的公告。



所属公司表示：「由衷感谢一直以来珍惜成员并给予温暖应援的粉丝们」，并补充说：「就本周预定的行程，向粉丝们进行以下说明。」

「成员 Keena 因突如其来的健康因素，不得已无法参与本周的行程」，并表示：「对於长久等待的粉丝们传达这样的消息，我们感到非常遗憾与抱歉。」



接著说：「此项决定是为了让艺人能够健康地完成预定的回归活动，并专注於恢复状态的措施」，恳请「粉丝们能够宽容理解并给予温暖的应援」。

ATTRAKT 方面也承诺：「今后也将把艺人的健康放在最优先的位置，更加谨慎地展开活动。」



在此之前，Keena 所属的 FIFTY FIFTY 已於 29 日发行第三张迷你专辑《Day & Night》，正式回归。在回归之前，也曾先行公开单曲〈Perfect Crime〉。



▼〈Pookie〉MV 公开第六天累积886万观看次数：



FIFTY FIFTY 将以双主打歌曲〈Pookie〉与〈Midnight Special〉展开活动，接下来就一起欣赏四位妹妹（Chanelle Moon、Yewon、Hana、Athena）的〈Pookie〉优秀演出吧！

▼《M COUNTDOWN》：250501



▼《Music Bank》：250502



▼《Show! Music Core》：250503



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