韩国乐坛天后TAEYEON 6月载誉归来访港开唱

韩国天后级歌手、少女时代主唱及队长TAEYEON即将於2025年6月7日假亚洲国际博览馆Arena举行个人演唱会TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG，这将是她继上次巡演后，相隔两年再次来港开唱。票价分为港币$1,799、$1,499、$1,199及 $999，所有观众皆可获得演唱会专属A4文件夹乙个。成功在Weverse 登记的“S♡NE” Membership (GL) 会员可於2025年4月15日上午10时至下午3时59分经购票通(Cityline) 参与会员优先购票。公开售票将於4月16日上午10时透过购票通(Cityline) 及大麦网(Damai) 正式发售。

TAEYEON在上个月初於首尔奥林匹克公园KSPO DOME圆满完成三场演出，为是次巡演揭开序幕。她随后完成了海外巡演的首两站 — 台北和马尼拉站，并成为第一位在台北大巨蛋开演唱会的韩国艺人，数万张门票於开卖首日已迅速售罄，足见歌迷对TAEYEON演唱会的热切期待与支持。适逢TAEYEON个人出道10周年，本次巡演意义非凡，自3月起在首尔启航，横跨9个地区包括台北、马尼拉、雅加达、东京、澳门、新加坡及曼谷，并於6月7日在香港迎来最终场。

TAEYEON於去年11月推出迷你专辑 《Letter To Myself》，并在今次演唱会首次演唱专辑中的歌曲，以其独特音色展现细腻的情感与多变的音乐风格，让歌迷陶醉其中。随著巡演的展开，其他地区的粉丝将有机会亲耳听到这些极具魅力的新作。这次香港场作为巡演的尾站，各位S♡NE绝对不容错过，一同为这次亚洲巡演画上完美句号！

售票详情

TAEYEON CONCERT – The TENSE in HONG KONG

日期： 2025年6月7日（星期六）

时间： 晚上6时

地点： 亚洲国际博览馆Arena

门票： 港币$1,799*、$1,499、$1,199及 $999元（全场座位）

*$1,799门票另设有视线受阻座位及轮椅座位。

所有观众皆可获得演唱会专属A4文件夹乙个。

成功在Weverse登记的“S♡NE” Membership (GL) 会员可於2025年4月15日（星期二）上午10时至下午3时59分在购票通(Cityline) 参与会员优先购票。

门票将於2024年4月16日（星期三）上午10时於购票通(Cityline) 及大麦网(Damai) 公开发售。

购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

大麦网(Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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