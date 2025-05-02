母爱爆棚！Jennie妈台下「护女神举动」：舞台女王也是妈妈的宝贝

BLACKPINK成员Jennie日前完成为期两周的「Coachella音乐」演出，一段后台母女互动的30秒影片在YouTube Shorts疯传，温馨画面让全球粉丝直呼：「她永远是妈妈的宝贝！」

刚结束演出的Jennie发丝凌乱走场外，等候多时的Jennie母亲瞬间启动「妈妈雷达」，即刻上前迎住女儿，先是伸手搂住女儿的腰，随后又担心Jennie的舞台装过短，会在走动时移位，被粉丝拍到走光画面，於是用渔夫帽精准遮挡女儿的臀部。 全程保持专业微笑的Jennie此时终於卸下巨星光环，像个撒娇的小女孩任凭妈妈搂著前行，画面定格成今春最动人的时尚母子「画报」。 粉丝们看到这一幕后纷纷留言「Jennie妈妈人真好」、「果然是世上只有妈妈好」，为这份母爱热烈点赞。



事实上Jennie和妈妈的感情一直很亲密，Coachella演出舞台上Jennie曾动情高喊「妈妈我爱你」，展现了感人至深的母女情谊。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻