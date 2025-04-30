《我家的熊孩子》喜事连三！金钟旼、金俊昊后是李常敏！今夏结婚抢先金俊昊

以观察单身艺人生活为主题的热门韩综《我家的熊孩子》，班底金钟旼才刚脱单结束单身生活，7月还有金俊昊与金智珉，最新消息李常敏也要脱单了，还会抢先金俊昊举行婚礼！

今（30）日《XPORTS NEWS》抢先报导李常敏婚讯，结婚对象是比自己小的圈外女友，且两人交往多年，预计在初夏结婚，会比7月结婚的金俊昊与金智珉还早。李常敏此次是再婚，2004年曾和演员李惠英（李慧英）结婚，但隔年就离婚了，李常敏将时隔20年将再步入婚姻。



随后，其他媒体取得电视台SBS消息，SBS表示详细情形会在11日播出的《我家的熊孩子》公开，看来很可能是录制《熊孩子》时走漏了消息让媒体抢先报导了。而李常敏结婚后是否还会演出《熊孩子》亦未知，目前金钟旼虽结婚了，但仍有他的演出内容。按李常敏这几年录影内容，李常敏完全没透露自己有女友，届时在《熊孩子》公开，在节目内部或整个演艺圈肯定是热门话题。



▼《熊孩子》最新一集仍有金钟旼与金俊昊（香港观众可至Viu收看完整节目）



*同场加映：

〈高耀太金钟旼结婚♥ 集结H.OT.、水晶男孩、神话等一代团成员！还有刘在锡&退货远征队、《两天一夜》罗PD&历代成员‎〉

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究