[好片推荐]完美秘书变身消防员！《烈火救援》周元、李浚赫展现消防员出生入死的使命感「多救一个人也好」！

[有雷] 电影《烈火救援》由周元、郭到元、李浚赫、刘宰明与吴大焕等演技派演员们共同演出，剧情呈现打火弟兄们总在警报响起时最快冲往现场，不管火灾现场多危险，他们的信念只有「再多救一个人」而最后撤离现场。

《烈火救援》剧情描述大学体保生周元加入西部消防署，在报到不久后就跟著大家出任务，没想到他在此次任务中失去了熟识的消防员哥哥，让他萌生退意。休息数月后再度归队，但仍然难以理解救援现场与书本理论上的差异。在班长郭到元带领的一次重要救援活动中，让他更理解所有消防员的心情而有所成长。



电影中所呈现的火场相当逼真，导演也曾透露这部作品是以真火拍摄，事前也做了很多准备，片中饰演菜鸟新进队员的周元，也曾透露拍摄火灾场面时，因为是真的大火，所以产生了许多浓烟，现场也真的光线暗到看不见前方，周元表示：「消防衣很厚重、鞋子也像军靴一样，因此加上空气瓶的重量就超过20公斤了，所以穿戴也很花时间。起初要休息时还会脱下装备，后来觉得很麻烦，连休息时也都一直穿戴著完整装备等上戏。」



片中也描述了消防员以及家人们的心境，在漆黑的火场内，除了留意自己的氧气瓶是否发出警报以外，还得努力寻找幸存者，带著厚重装备在火场内与队员们沟通都相当困难，还可能面临到底要救同仁，还是救幸存者的艰难选择。外场的指挥官则是拼命呼喊弟兄们撤出火场，在火场中的消防员却只想再多救出一个人，电影中也真实呈现这紧张危急的气氛。身为消防队员的家人，更是在每次警报响起时，也跟著绷紧神经，提心吊胆，只求他们平安归来。



《烈火救援》改编自2001年的弘济洞火灾，这是永久翻转韩国消防法的一场灾难。在严重起火的老旧建筑物中，消防员们在凌晨抵达现场，在恶劣环境中消防员仍努力救火。片中也提到消防员的装备如防火衣以及手套，都因预算不足而相当简陋，在狭窄的巷弄内，也时常因为双侧停车而造成消防车无法驶入，增加救火难度。消防员们只希望能够好好救人，不希望再受到环境与法规上的限制。



而近期人气电视作品《我的完美秘书》中让女性观众们都相当喜爱的秘书李浚赫，也是本次消防队的一员，也是门面担当。在本作中李浚赫更不用替身，亲自演出身体著火的场面，虽然他说小时候曾被火烧伤，这次也克服了创伤亲身上阵，虽然做好了安全措施，但不免还是有些害怕。《烈火救援》由真实事件改编，传达真实的感动，将於1月29日在台上映。



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