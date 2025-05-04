SEVENTEEN温暖大嗓门主唱DK为热播韩剧《机智住院医生生活》演唱OST〈It's You〉MV全公开！

人气男团 SEVENTEEN 的主唱成员 DK 为 tvN 韩剧《机智住院医生生活》献唱 OST 主题曲，昨晚一公开便引来热烈好评。

这首〈It's You〉（是你啊）是一首表达对所爱之人真挚情感与充满希望未来蓝图的抒情歌。淡淡哀愁的旋律加上 DK 深具感染力的嗓音，传递出深刻的余韵。



此曲首次在《机住医》第 2 集结尾登场，背景为经历了辛苦一天的吴怡瑛（高允贞 饰）与深情凝视她的具道圆（郑准元 饰）之间的场景。透过 DK 特有的清亮且富有深度的嗓音，细腻诠释了道圆对怡瑛的支持之情，提升了观众对剧情的投入感。



身为 SEVENTEEN 主唱的 DK，曾参与 tvN《二十五，二十一》OST〈Go!〉、JTBC《欢迎来到三达里》OST〈短发〉，以及和同队成员 WOOZI、胜寛一同演唱的 tvN《机智医生生活2》OST〈是否依然美丽〉等多首原声带作品。此外，DK 所属的特别小分队BSS夫硕顺也曾以 tvN《泪之女王》OST〈总是令我微笑〉（The Reasons of My Smiles），在去年的「第 19 届首尔国际电视节」中获得 K-Drama OST 奖项。



另外，SEVENTEEN 将於 5 月 26 日迎来出道十周年，并发行第 5 张正规专辑《HAPPY BURSTDAY》。专辑名称结合了象徵生日的「Birthday」，与有爆发、喷发、开始之意的英文单字「Burst」，展现出成员们以崭新 SEVENTEEN 之姿再出发的决心。

▼ SEVENTEEN 第 5 张正规专辑《HAPPY BURSTDAY》回归概念预告：DARE OR DEATH



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