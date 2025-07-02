朴宝英正式拒绝申东烨邀请她出演《SNL Korea》的提议！坦言：「还没做好准备，没有勇气全部放下」

之前申东烨邀请朴宝英出演《SNL Korea》，不少网友要她别出演，近日采访她也谈到这件事。

朴宝英日前出席《第4届青龙系列大奖》手印活动，申东烨在当天不断向朴宝英提议一定要出演《SNL KOREA》，朴宝英表示：「会认真考虑的。」而申东烨则开玩笑说：「请写成新闻标题：朴宝英将出演《SNL Korea》，时间未定！」立刻引发热烈讨论。

（＊相关报导：【韩网热门】申东烨邀请朴宝英出演《SNL Korea》，全网阻拦：不要啊）

最近进行的《未知的首尔》剧终采访中，朴宝英对於出演《SNL Korea》表示：「我目前还没有勇气，我认为那个节目需要具备足够勇气，符合那个节目宗旨的人才能出演。如果不能好好表现的话就不该勉强，需要做好放开的准备，但我没有那种程度的自信。」



而朴宝英被认爲是棒球的「真粉丝」，但却没有担任过开球嘉宾，引发人们的好奇心。朴宝英也表示因为不想敷衍了事开球，对於近期韩华鹰队排名靠前，她坦言：「其实我已经有一段时间没有关注棒球了，因爲心里很累，所以保持距离，但我觉得反而觉得是不是因为保持距离，所以变更好了。即使不是开球仪式，我也会通过其他方式应援。」



另外，朴宝英在《未知的首尔》饰演除了脸以外一切都不同的双胞胎姐妹柳未知、柳未来，出道以来首次挑战1人2角，她精湛的演技再加上写实的剧情，也让许多观众产生共鸣。



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