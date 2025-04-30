illit 6月重磅回归！同时开启首场粉丝会

女团ILLIT将於今年6月携全新专辑回归，本次专辑将是继去年10月发行的第二张迷你专辑《I'LL LIKE YOU》之后，时隔约8个月推出的新作品。 目前成员们全力投入新专辑的制作中。

ILLIT自出道以来，以独特俏皮的风格与中毒性的旋律迅速获得人气，稳坐「五代女团顶流」宝座。 其出道主打歌《Magnetic》破天荒同时打入美国 Billboard Hot 100 与英国 Official Singles Chart Top 100，创下 K-pop 出道曲史上首次进军双榜的纪录。

在短时间内，ILLIT席卷各大「全球新人奖」，并透过TikTok等短影音平台引领潮流、扩展粉丝群。 特别是在日本等海外市场也收获亮眼成绩。 今年2月发表的日本电影《只看脸是不会喜欢你的》的主题曲《Almond Chocolate》，甚至在日本主要音乐榜单上引发逆行热潮。



ILLIT以「五代女团一姐」之姿声势正旺，这次的新专辑也预告了她们更强烈的存在感。 自出道以来备受瞩目的缤纷魅力与音乐风格，这次又会如何升级展现，令人期待。

另外，ILLIT将於6月7日至8日，在首尔松坡区奥林匹克公园的奥林匹克大厅举办首场粉丝演唱会「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL」，与粉丝见面。 随后在8月和9月也将於日本横滨与大阪举办公演，展开全球活动。

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