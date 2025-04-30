卢正义真心好难选！浪漫韩剧《芭妮与哥哥们》赵俊英VS李彩玟：旗鼓相当的双男主魅力大剖析

新生代帅哥演员：李彩玟和赵俊英，成为近期最难抉择的选择题。（恋爱游戏中最甜蜜的苦恼～）

在 Viu 漫改原创韩剧《芭妮与哥哥们》中，动摇芭妮（卢正义 饰）心意的黄载烈（李彩玟 饰）与车志源（赵俊英 饰）性格迥异，两人展现出极具反差的魅力，也牵动著观众们的心。以下为大家剖析这对旗鼓相当、难分高下的双男主魅力。



（一个是艺仁大学视觉设计系的系代表「黄载烈」（李彩玟 饰），看似冷酷的外表下隐藏著善良的面貌；一个是外貌、才智、性格兼具的财阀家孙子「车志源」（赵俊英 饰）。「芭妮」最终能否找到她的爱情呢～？）



首先，【黄载烈】以优异的实力与敏锐的感觉坐稳班上前段班，虽是令人想亲近的同届同学与学长，却也有著难以接近的冷酷与果断。然而，他在心爱的芭妮面前总是卸下防备，以满满的温柔攻势展现真心，让人心动不已。





即使在尚未完全意识到自己心意之前，他也会毫不犹豫地介入与自己无关的事，只为了安慰伤心的芭妮，甚至不惜脱下外套给对方。当他意识到自己的感情后，更是毫不退缩地直球告白，展现坚定不移的心意，避免让芭妮产生混淆。



随著前女友韩夏天（全昭映 饰）的出现，观众也格外关注黄载烈是否能凭藉始终如一的信任守住与芭妮的关系。



与此同时，【车志源】则是那种只要待在身边就让人感到温暖、让人忍不住想依靠的「哥哥系」存在，始终陪在芭妮身旁。虽然是财阀三世，但他独有的从容氛围与无害笑容，让芭妮感到安心自在。





偶尔展现些许搞怪的一面，却反而让他的魅力加倍，进而不仅赢得芭妮的信任，也深得芭妮的好友权宝贝（南圭熙 饰）与南花儿（崔智秀 饰）的好感。





如此细腻观察芭妮、始终守望她的车志源，也终於意识到自己的一切行动都源自於喜欢的心意。像卡士达蛋糕一样柔和的他，究竟会在爱情面前展现出什么样的面貌，也让人充满期待。



▼两位无法抗拒的男主角——李彩玟与赵俊英，所主演的《芭妮与哥哥们》逢星期五、六晚上10点20分於「Viu」上线播出。



▼学长们变情敌！两人都喜欢上卢正义。friDay影音韩剧线上看



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