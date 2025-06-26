【韩网热门】申东烨邀请朴宝英出演《SNL Korea》，全网阻拦：不要啊

6月25日，《第4届青龙系列大奖》手印活动於首尔汝矣岛CGV举行。 演员朴宝英以去年第3届青龙奖「电视剧类」得主的身份出席活动，展现优雅风采。

她目前正出演tvN周末剧《未知的首尔》，以一人分饰四角的精湛演技获得观众喜爱，朴宝英表示：「很感谢大家这样形容我，感到非常幸福。」此外，她也分享了近况：「《精神病房也会迎来清晨》拍摄结束后，目前正投入新作《黄金乐园》的拍摄中。

当天主持人申东烨向朴宝英发出邀请，希望她能出演Coupang Play喜剧节目《SNL Korea》担任主持人。 对此，朴宝英笑著表示会认真考虑，而申东烨则开玩笑说：「请写成新闻标题：朴宝英将出演《SNL Korea》，时间未定！」引发现场笑声。



韩国网友评论：

1. 不要去，拜托

2. 请你认真考虑后还是不要去吧，SNL真的不行，申东烨是完全不知道现在SNL的反应吗？ 怎么会这样做

3. 不要去那种低俗的节目

4. 真的没必要去ᅲ

5. 如果只是一般综艺邀约还能笑笑就过去，但像SNL这种成人节目居然当成玩笑来邀请，谁会高兴啊... 申东烨真的不行了

6. 绝对不行，老实说根本不搭... SNL太烂了

7. 只要是女演员出演就一定安排些带有性暗示的桥段，申东烨你就继续搞19禁节目，不要再给女艺人压力了

8. 叫她去那种垃圾节目，根本是性骚扰吧我觉得

9. 申东烨真的怎么了？ 这样做太没礼貌了吧？

10. 不要去，对形象一点帮助都没有

11. 绝对不要去，那边太恶心了

12. 疯了，不行啊！

13. 不是，他连自己YouTube频道都不是，居然在外部活动上公开拉人，能不能成熟点？

14. 千万不要出演...... 真的好可怕

15. 滚开吧申东烨，真的受不了

16. 千万不要出演!!!!! 请保护朴宝英!!!!!!!

17. 别让可爱的宝英沾上污名！

18. 她没办法当场拒绝才这样婉转应对，根本是社交技巧，不用太担心。 但申东烨你能不能有点自觉啊

19， 发什么疯啊，不要把朴宝英拖下水

20. 拜托不要再夸张了，除了黄腔你们到底还会干嘛？

21. 这种强迫感真的让人不舒服，就像有压力的前辈一样，为什么要这样？

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