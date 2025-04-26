《苦尽柑来遇见你》「哈西夫人」蔡书安差点放弃演戏，经济拮据连做7份兼职！男友理想型竟然不是梁宽植

Netflix大热剧《苦尽柑来遇见你》里的「哈西大叔」夫商吉让人又爱又恨，夫人「朴荣欗」则是温柔坚韧的角色，年轻时期由演员蔡书安饰演，清澈无辜的气质、明亮动人的眼睛令人印象极深。 谁能想到，蔡书安其实最近2年都没戏拍，一度考虑离开这个行业！

蔡书安1996年出生，2020年通过网剧《时间也能配送吗？ 》出道，曾以「卞瑞允」为艺名活动，参加了很多知名作品但大多是周边小角色，例如《花开时想月》中殿延氏、《地狱公使》孔妍梓、《名校的阶梯》教师韩智秀等等。





蔡书安近日接受《Harper's BAZAAR Korea》采访，透露自己经历了多次试镜失败，终於在2022年被《苦尽柑来遇见你》剧组选中，饰演夫商吉妻子「朴荣欗」的青年时期。



朴荣欗是一个很能反映韩国1960、1970年代全职主妇真实处境的人物，剧中蔡书安常穿漂亮的淑女裙、梳著精致的发型，眼神明亮天真、讲话轻声细语，似乎过著养尊处优的生活，但细看会发现脸上不时出现淤青和细小伤口，让人格外心疼。



可惜的是，蔡书安在2023年《苦尽柑来遇见你》杀青后只拍了一部独立电影《逃亡者》（未上映），就离开了当时的经纪公司。 为了维持生计，蔡书安求助在外包企业担任课长的朋友，辗转了多个兼职岗位，从年糕工厂、曲奇工厂到电子产品工厂、大企业子公司研究中心，做过信用卡终端机、电子门锁、电源插座等等，前后总共有7家之多，直到今年3月还在CCTV监视器品管组上班。



蔡书安坦言从一开始就认定《苦尽柑来遇见你》是非常棒的作品，只是没想到「朴荣欗」这一小角色会受到关注和喜爱，平生第一次在SNS收到很多观众的私信支持，还会把有触动的留言截图保存起来，真的很有「新人美」XD



有趣的是，大部份观众看完这部剧都对「梁宽植」心动不已，认为他是值得托付终身的绝代好男人，但蔡书安却对温柔挂没兴趣，反而偏爱气场强大、外冷内热的男人，例如英国犯罪剧《浴血黑帮》男主角汤米谢尔比（基利安．墨菲 饰），而在《苦尽柑来遇见你》里，最喜欢的其实就是剧中老公「哈西大叔」XD



对於未来戏路，蔡书安表示很想尝试凄美断肠的古装爱情剧，同时因为现实中有一个哥哥，也很有自信演好夫家儿女那样的「冤家兄妹」。 真的十分多样啊XD



韩网友认为蔡书安气质淡雅美丽，确实适合担任古装剧女主角，也很期待她挑战表面单纯实际狠辣的角色，例如《和我老公结婚吧》里的恶毒女二号，希望她签约好公司、多多拍戏。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻