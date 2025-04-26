《苦盡柑來遇見你》「哈西夫人」蔡書安差點放棄演戲，經濟拮据連做7份兼職！男友理想型竟然不是梁寬植

Netflix大熱劇《苦盡柑來遇見你》裡的「哈西大叔」夫商吉讓人又愛又恨，夫人「朴榮欗」則是溫柔堅韌的角色，年輕時期由演員蔡書安飾演，清澈無辜的氣質、明亮動人的眼睛令人印象極深。 誰能想到，蔡書安其實最近2年都沒戲拍，一度考慮離開這個行業！

蔡書安1996年出生，2020年通過網劇《時間也能配送嗎？ 》出道，曾以「卞瑞允」為藝名活動，參加了很多知名作品但大多是周邊小角色，例如《花開時想月》中殿延氏、《地獄公使》孔妍梓、《名校的階梯》教師韓智秀等等。





蔡書安近日接受《Harper's BAZAAR Korea》採訪，透露自己經歷了多次試鏡失敗，終於在2022年被《苦盡柑來遇見你》劇組選中，飾演夫商吉妻子「朴榮欗」的青年時期。



朴榮欗是一個很能反映韓國1960、1970年代全職主婦真實處境的人物，劇中蔡書安常穿漂亮的淑女裙、梳著精緻的髮型，眼神明亮天真、講話輕聲細語，似乎過著養尊處優的生活，但細看會發現臉上不時出現淤青和細小傷口，讓人格外心疼。



可惜的是，蔡書安在2023年《苦盡柑來遇見你》殺青後只拍了一部獨立電影《逃亡者》（未上映），就離開了當時的經紀公司。 為了維持生計，蔡書安求助在外包企業擔任課長的朋友，輾轉了多個兼職崗位，從年糕工廠、曲奇工廠到電子產品工廠、大企業子公司研究中心，做過信用卡終端機、電子門鎖、電源插座等等，前後總共有7家之多，直到今年3月還在CCTV監視器品管組上班。



蔡書安坦言從一開始就認定《苦盡柑來遇見你》是非常棒的作品，只是沒想到「朴榮欗」這一小角色會受到關註和喜愛，平生第一次在SNS收到很多觀眾的私信支持，還會把有觸動的留言截圖保存起來，真的很有「新人美」XD



有趣的是，大部份觀眾看完這部劇都對「梁寬植」心動不已，認為他是值得託付終身的絕代好男人，但蔡書安卻對溫柔掛沒興趣，反而偏愛氣場強大、外冷內熱的男人，例如英國犯罪劇《浴血黑幫》男主角湯米謝爾比（基利安．墨菲 飾），而在《苦盡柑來遇見你》裡，最喜歡的其實就是劇中老公「哈西大叔」XD



對於未來戲路，蔡書安表示很想嘗試淒美斷腸的古裝愛情劇，同時因為現實中有一個哥哥，也很有自信演好夫家兒女那樣的「冤家兄妹」。 真的十分多樣啊XD



韓網友認為蔡書安氣質淡雅美麗，確實適合擔任古裝劇女主角，也很期待她挑戰表面單純實際狠辣的角色，例如《和我老公結婚吧》裡的惡毒女二號，希望她簽約好公司、多多拍戲。



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