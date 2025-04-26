《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》登上BBC Earth频道，5/11亚洲抢先播出！宋智孝接受人生最大挑战与传奇海女自由潜水，睽违7年访台出席特映活动

BBC Earth 即将推出年度最精采的亚洲实境节目《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》，由韩国人气女星宋智孝接受人生最大挑战——与传奇的海女们一同自由潜水，踏上一场意义非凡的生命旅程。BBC Studios宣布，《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》将於5月11日抢先在亚洲地区的 BBC Earth 频道与 BBC Player 平台首播。宋智孝也预计将於5月睽违7年造访台湾，5月8日出席 BBC Studios 主办的独家特映活动，与台湾观众分享拍摄幕后故事。

旅游冒险纪实节目《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》为 BBC Studios 与韩国 JTBC 首度合作的原创共同制作，济州岛海女的非凡生活，将透过韩国女星宋智孝的视角浮出水面。海女是韩国珍贵的文化守护者，这项历史悠久、跨越至少400年的传统世代相传，被联合国教科文组织列为「人类非物质文化遗产」。这些令人敬佩的女性，年龄多数已超过80岁，她们冒著生命危险，不靠任何氧气设备或高科技装备，每天潜入最深可达20公尺的海底，只为采集海产养家活口，维持生计。





为了实现成为海女的目标，宋智孝必须接受极为严格的训练。事实上，宋智孝的姨妈就是一位海女，因此她从小就对这群女性的水中技巧与坚毅个性深感佩服。然而，多数海女从8岁就开始学习，宋智孝必须在短短一个月内弥补30年的磨练差距，不仅要强化体能，还要克服心理上的极限挑战。这场冒险不仅展现宋智孝不为人知的一面，也让观众重新认识韩国文化的深度与丰富性。





节目拍摄地点选在韩国最南端、美丽绝伦的济州岛。这座火山岛被誉为「韩国的夏威夷」，壮丽景观下藏著复杂历史——曾是韩国的流放之地，如今成为最受欢迎的旅游胜地之一。节目共分三集，以壮阔唯美的影像记录宋智孝亲身体验与传奇海女共同潜水，透过深入体验海女的生活，宋智孝不仅了解这些女性的文化背景与居住环境，更进一步挑战自我极限，希望最终能赢得她们的认同，成为其中一员。



BBC Studios 亚太区内容资深副总裁 Ryan Shiotani 表示：「我们非常荣幸能与 JTBC 携手合作，首次共同制作原创节目便以如此动人的题材出发，呈现海女群体令人敬佩的生命故事，以及宋智孝面对极限挑战的真实旅程。BBC Studios 始终与业界最优秀的团队合作，本作透过专业摄影与宋智孝真诚自然的个性，将为观众带来全新视角，深入感受韩国文化遗产的独特魅力。」

JTBC 内容制作总监 Huh Jin 也补充道：「《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》细腻描绘了济州海女坚韧的精神与生活方式。本次与 BBC Studios 的合作，不只是制作一部纪录片，更是我们将韩国珍贵文化推向国际的第一步。JTBC 未来将持续创作更多优质的原创韩国内容，与全球观众共鸣。」



宋智孝表示：「参与这部作品，对我来说是一次非常特别且有意义的旅程，能够与世界各地的观众分享这段经历，我感到非常荣幸，得以亲自体验济州岛海女的生活并学习她们的生活方式，这对我来说是非常宝贵和难忘的人生经历。希望透过这部纪录片，能让韩国以及世界的观众更加了解海女群体深厚的文化底蕴与可贵的传统。」



《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》将於5月11日起每周日晚间9点在BBC Earth频道（有线电视18频道，中华电信MOD 252频道）播出，并在台湾大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。



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