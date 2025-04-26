金秀贤2大粉丝站联合告黑：坚决维护演员名誉，恶评不属言论自由

演员金秀贤近期因故金赛纶事件被推上舆论风口，相关的谣言与恶意留言在网路上持续发酵。 对此，金秀贤的粉丝团体展开法律行动。

日前韩媒《Money Today》报道，金秀贤粉丝联合会（由「Yukaris」与「金秀贤Gallery」组成）已就恶意留言与谣言散播，向警方提出刑事控告，罪名为名誉毁损。

粉丝联合会表示，在各大线上社群与社群媒体上，有匿名人士持续散布与金秀贤无关的恶性传闻，严重损害演员名誉，因此决定主动出面，透过法律手段应对。 由於名誉毁损属於可由第三方提起的公诉罪，因此此次控告具有法律效力。

对於此举，粉丝联合会强调：「这是为了保护演员的权益与维护健康的粉丝文化。」同时表明：「对於假借言论自由之名的人身攻击与恶意评论，绝不姑息。」他们已收集相关证据，包括恶评、捏造影像与虚假资讯等，并强调「绝不会进行任何形式的宽恕或和解」。



此前，金赛纶於2023年3月因酒驾事件开始自肃，随后在社群平台上公开与金秀贤的合照，引发「自导自演的恋爱说」争议。 她於今年2月16日，也就是金秀贤生日当天离世。

2025年3月10日，金赛纶的遗属透过YouTuber「横竖研究所」公开主张金赛纶自未成年时期便与金秀贤交往。 据遗属说法，两人交往期间为2015年11月至2021年7月。 金赛纶出生於2000年7月，金秀贤则为1988年2月生。

对此，金秀贤方面最初完全否认与金赛纶有恋情。 但在「横竖研究所」公开部份对话纪录、照片与影片后，所属公司「Gold Medalist」改口承认两人曾交往，惟强调时间是在金赛纶成年后的2019年夏至2020年秋。金秀贤本人则在记者会中表示：「即使能回到过去，也会否认与她的恋情。」他指出，这是身为公众人物与演员的不得已之举。

针对外界质疑「公司寄出的催款函导致金赛纶轻生」的说法，所属公司也予以否认。



「横竖研究所」方面公布了疑似恋爱证据，包括对话截图、影像与照片等，但金秀贤所属公司表示部份证据已遭到篡改。与事件相关的记者出身YouTuber李镇浩也表示，「横竖研究所」金世义与心理谘商师出身的权英灿所长提供了「为了让他身败名裂」的伪证。 李镇浩主张，金赛纶的死亡原因并非金秀贤，而是与她在美国的丈夫有关。李镇浩公开的影片《消失的金赛纶丈夫为何？ 谁在猎巫金秀贤？ 》，持续为事件提供不同观点。



距离金赛纶离世已约两个月，事件风波仍未平息，牵涉人士包括金赛纶遗属、亲友、金秀贤及其所属公司Gold Medalist、李镇浩、金世义与权英灿，相关法律攻防仍在持续。

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