罗PD暖回应当年没让金钟旼下车《两天一夜》理由，金叹：「结果除了我都跑去《新西游记》！」

罗PD果然是综艺人XDD 上别人节目也超好笑!!!所以罗PD有在钟旼婚礼跳舞吗～XDD

团体高耀太成员兼《两天一夜》及《我家的熊孩子》班底金钟旼20日结婚，《两天一夜》创始制作人「罗PD」（罗暎锡）收到请柬（喜帖）后守约到场，回顾金钟旼亲自送请柬，可是充满笑料。

*先前报导回顾：

‎〈高耀太金钟旼结婚♥ 集结H.OT.、水晶男孩、神话等一代团成员！还有刘在锡&退货远征队、《两天一夜》罗PD&历代成员〉



《我家的熊孩子》EP.436拍摄金钟旼亲自送圈内艺人请柬，在此前他已各自录影片发送婚讯给他们，对象包括刘在锡、姜镐童、退货远征队「天玉」李孝利等人，每支影片装扮还不同，非常用心。金钟旼首站来到罗PD制作公司，拖著一个行李说是仿《出差十五夜》。他拿出喜帖送给罗PD，罗PD一见就问：「你看得懂吗？都是英文耶！」金钟旼果然不太懂，还开朗地说：「反正是给宾客看的。」



金钟旼自《两天一夜》2007年开播以来就是老班底直到现在，也是唯一还在的创始成员，他拜访罗PD的目的还有「解答自己一直以来好奇的」。他回想当兵缺席两年，2010年回归节目时综艺感不佳遭骂翻，一度被连署下车（离开节目）。罗PD形容金钟旼的状况：「当时的感受是……人类故障的话，能故障到那种程度啊？电脑会有error，就是那种感觉，一整天都没修好！」



金钟旼还说听到了电视台KBS讨论是否开除自己：「（节目组）没跟我说，因为怕我受伤。」罗PD竟说：「那要怎么说啊？『钟旼啊，看到你的退出请愿运动了！』评论都超过千则了大发！」场面瞬间从凝重变搞笑。但问罗PD为何没开除自己，罗PD表示没有其他成员对他有意见，「如果有人对我这样说，我就算心痛也会让你退出」，罗PD继续说如果当时可以对观众喊话，他想说：「大家也有家人吧？总有一个孩子不会读书吧？大家会因为书读不好就要他明天不要回家吗？」回应幽默又温暖。



罗PD，接续解释金钟旼是把《两天一夜》从无带领到有的重要成员。金钟旼说自己看著其他人的努力跟著坚持下来，结果……「我坚持下来了，其他人却走了，哥也走了……除了我大家都走了！」温馨不过几分钟，金钟旼开始Diss罗PD后来新创节目《新西游记》，班底一看都是《两天一夜》初创期成员，包括姜镐童、李寿根、殷志源和李升基！罗PD本来不想承认都认了XD！



乍听之下可能会误以为罗PD是带著成员们跳槽，不过知道实情的观众应该都很清楚，罗PD执导《两天一夜》其实长达5年，直至2012年底第二季中半时随著离开KBS而走，罗PD只是在2015年於tvN开启《新西游记》时集合当初合作过的老朋友，当时姜镐童、李寿根、殷志源和李升基也早已因各种因素不在《两天一夜》多年了。



看罗PD睽违多年於萤光幕再次和金钟旼互动，观众都觉得很搞笑，再次赞叹罗PD的综艺感呢！罗PD被金钟旼要求挑战黑咖啡与玉筋鱼汁的「福不福」游戏，还有要在婚礼跳TWS〈初次见面没有按计划进行〉亦很有趣！香港观众可於Viu收看完整节目！



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