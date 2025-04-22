《Running Man》「懵钟CP」复活？宋智孝口误喊金钟国「老公」，金钟国反应超可爱

《Running Man》开播15年来有过各种Love Line配对，宋智孝和金钟国的「懵钟CP」几年前因为Haha和刘在锡极力凑合而非常受欢迎，近日这条断掉的Love Line又重新接上！？

《Running Man》最新一集EP.749（20250420期），金钟国、Haha、宋智孝和梁世灿同队，行车时，宋智孝想讲对金钟国喊「喂」却喊成「老公」，她自己都相当不好意思，而金钟国的反应是笑出来：「什么啊？」听了智孝解释后爽快喊「OK」。旁边Haha和梁世灿你一言我一语八卦起来，怀疑宋智孝再来是不是要喊「亲爱的」或「darling」。



事情传到池锡辰耳里，他在餐桌上问她本人怎么喊了金钟国「老公」，目击者Haha和梁世灿认真分析宋智孝讲出来的音调就是「老公」，听起来「很日常，像30年的夫妇」。以前也爱凑合懵钟的刘在锡加入疑心行列：「虽然我们现在也不怎么炒作感情线了，但听起来真的很怪。」



「我这个当事人也觉得怪。」金钟国话一出笑翻全场了，宋智孝只是无奈笑笑、继续埋头吃著饭。



YouTube相关影片（台湾观众可於friDay影音或iQIYI收看，时间点大约是30:35及59:17）迅速获得16万观看次数，网友笑说「偏偏在Love Line大叔面前」、「金钟国反应太可爱了」、「听到『老公』后说『哈哈什么啊』，突然感变姿势真搞笑」、「哇，被发现了！」、「啊～刘大神：『恩惠啊对不起』ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「国钟明明是当事人也怀疑，OK又是怎样」、「就等著这一天(?)」……相当搞笑。



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