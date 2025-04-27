【韩网热门】Netflix韩剧《弱美男英雄Class 2》上线首日全球反响炸裂，网友分析与前作不同之处！

《弱美男英雄Class 2》4月25日全集上线，讲述因为没能守护朋友而产生心理创伤的连始垠（原译名：延时恩）遇到了新的朋友，为了守护朋友而努力结束所有纷争，展开更大规模的战斗。

根据串流数据统计网站Flix Patrol，《弱美男英雄Class 2》全球收视点数为708、排名第二。 作为参考，冠军是英语系热门剧集《安眠书店》最终季。



在Netflix提供服务的93个国家中，该作品已进入91个国家的排行榜。 第1季仅在2个国家夺冠，第2季则增加到22个国家。 （不过要考虑到这部剧3年前已在海外大受欢迎的背景。 ）

在公认难以进入的美国排行榜中，第1季最高排名第5，第2季则上升到第3名。 而在第1季时未能进榜的英国排行榜，第2季首次成功进入排名。 其他使用者数量众多的主要国家排行榜成绩也都表现亮眼。



原著里人气很高的连金大战（连始垠vs金成帝）获得好评，演员与角色的贴合度也很高。







韩国网友评论：

1. 上线当天就一口气追完，超好看

2. 第二季比第一季轻松，动作戏超赞kkk始垠真的很爱秀浩

3. 第一季比较沉重、余韵悠长，第二季的娱乐性质更强

4. 第一季聚焦於感情线的叙事，第二季更像在看动作电影，一下子就看完了

5. 不好看，第一季才是名作ᅮᅮᅮᅮᅮ

6. 我不喜欢这类型的剧，小孩们看了会跟著学坏的，以为打架很了不起

7. 我个人更喜欢第二季，第一季虽然叙事和角色很好，但内容太沉重，精神上很辛苦。 第二季一口气看完没有停顿，有趣的要素更多kk如果喜欢人物和关系就选一，打发时间的话适合二。 是很有趣、制作精良的剧，推荐

8. 作为看过第一季的人，我认为第二季风格有所改变，这一点有些遗憾，但真的是一打开就忍不住追完了。 在第二季出现变化的连始垠很有趣，朴志训也演技也超出预期，令人惊艳。 打架时完全是疯子，但平常连站著或走路都提不起劲

9. 我喜欢第一季里小孩们的心理和关系变化，第二季就觉得有点普通... 太像一般的娱乐黑帮片... 不过高贤度和俊泰很不错

10. 李浚荣演的金成帝太性感，太有魅力了kk

11. 李浚荣很会演，从他戏份变多的时候开始比较好看kkk

12. 朴志训演技太好了，连金大战跟李浚荣的对手戏真的很棒，最后一集也很好

13. 剧集爆红是值得祝贺的事，但我对於校园里暴力横行却无人被解雇的展开真的无法投入kk

14. 超好看，用始垠读大学的设定拍第三季吧！

出处：https://theqoo.net/hot/3711872048

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