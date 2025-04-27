《Biong Biong地球娱乐室3》「MZ达人」李泳知缺课「前男友吐司」梗，崩溃吐槽：「材料里根本没有前男友！」【有片】

这段真的笑到人头晕，四位女士太有节目效果了XD

《Biong Biong地球娱乐室》第三季於本月25日开播，李恩智、Mimi、李泳知和安俞真变身秘密要员，前去抓捕拿著玉皇大帝法人卡逃跑的「兔珑」。罗PD安排四位成员做任务，要求在看到各种甜点的第一时间速答其名称。进行第二轮时，俞真看到一片涂抹了蓝莓果酱和奶油起司的吐司，精准描述为「蓝莓奶油起司包」，但制作组面面相觑，似乎认为这答案不对？ ！



李泳知转头问Mimi，Mimi心虚地后退一步、 一口咬定这就是「蓝莓奶油起司包」，怪怪的语气被罗PD一眼识破明知答案却在说谎XD



其实这个吐司来源於韩国网路社群，前几年有一个蛮有名的PO文，内容是PO主对前男友做的吐司念念不忘，分手断联很久后厚著脸皮传讯息问做法，就连各食材的品牌都一一问清，前男友一边吐槽「原来你的目的真是这个」一边详细说明，对话内容让很多网友感到羞耻又好笑。在那之后，这种「烤吐司片抹奶油起司和蓝莓酱微波炉10秒」的做法就被称为「前男友吐司」。



恩智给大家解释了由来，俞真也在解释期间想起这个梗，而一向被称为「MZ文化总统」的李泳知发现只有自己是真的不知道，瞬间开始暴走：「难道一般人看到这样的东西，都会说是前男友吐司吗？ 要不要我现在开IG直播问问大家？」



李泳知越来越激动：「各位，猜猜看这是什么？蓝莓奶油起司包？不，这是前男友吐司！里面根本没有前男友，却叫做前男友吐司耶？」XD



俞真和恩智都抗议称提问方式有问题，罗PD最终妥协表示算答对。至於最后大家有没有赢这一轮，就不再透露过多啦！



▽《Biong Biong地球娱乐室》第三季香港由VIU独家代理，4月25日起逢星期六深夜上线~



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