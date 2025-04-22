相隔14年！Super Junior利特& Lolipop棒棒堂小煜「分身」再见！还一起打招呼：欧唉唷！

19日高雄举行了「第20届KKBOX音乐风云榜」演唱会，邀请到Super Junior两小分队L.S.S.与D&E，同场还有台湾本土男团Lollipop棒棒堂，两团有对「分身」时隔14年再同框！

先回顾14年前，棒棒堂拆团后的Lollipop@F曾远赴韩国宣传登上《Star King》中秋特辑，和Super Junior部分成员正经尬舞也有搞笑乱舞，民间相传很久的「台韩分身」利特和小煜还相认！



*完整报导回顾：

〈Super Junior &棒棒堂「KKBOX风云榜」将再遇！14年前《Star King》曾尬舞，利特小煜撞脸〉

14年后，棒棒堂重组登上KKBOX风云榜，王子当晚释出棒棒堂与Super Junior合照，两团还一起比Super Junior招牌手势。双方粉丝都非常激动，有人表示「梦幻联动」也有人笑说「两团老少年」。两团都追过的粉丝看了大概都非常激动，更有人欣慰「两团都健健康康地存在」。



最经典的是，棒棒堂小煜和Super Junior利特这对分身再次相遇并合照！小煜在留言区搞笑发言：「14年后我学会袒胸露乳。」看来很清楚自己和利特一样有「裸露癖」XD，相似点不止脸啊！



《来吧！哪里怕》官方昨（20）日晚间终於释出相关影片，翻译向利特介绍小煜：「这位和利特长得很像的事非常有名。」威廉在旁提起《Star King》，利特马上惊呼：「知道知道知道……」小煜和利特便完成了相隔14年的珍贵合照。后续两团还真的一起打招呼，始源在拍照时提议比Super Junior招牌动作，利特就喊口号了，可以听到棒棒堂跟著喊「欧唉唷」！



底下留言包括「加起来快440岁的名场面」、「这是什么世界名画面」、「特哥的反应好可爱」、「朴正洙……连拍照都主持症上身」、「真的是奇迹啊，此生能看到两大世纪团合照真的无憾」、「两团年龄相仿，一个20周年，一个明年20周年」、「配乐100分，可以合作一下吗」。



Threads上《来吧！哪里怕》小编还留言「我推的两团」呢！底下也有粉丝回顾起Lollipop@F在「香港流行音乐节」和Super Junior小分队M相遇时同样合过照。而小杰曾在《来吧！哪里怕》幕后采访表示梦想的嘉宾是Super Junior-M，最喜欢成员是东海，粉丝藉此发问：「小编要不要考虑第二季帮小杰（小杰）圆梦？」



Super Junior既然都那么「台」了，或许哪天真的能合作呢！换Super Junior登上《来吧！哪里怕》也好啊！

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