被问是否再和罗PD一起拍综艺，尹汝贞秒拒绝！「再拍《尹食堂》的话就是虐待老人了」亲曝真实原因！

《尹食堂》讲述明星们在海外开设韩餐厅并经营店铺，2017年首次亮相的第一季是在印尼峇里岛附近的德拉娜安岛开店，由尹汝贞、李瑞镇、郑有美出演，申久担任工读生；第二季则在西班牙开店，改由朴叙俊担任工读生，两季都有著高收视，受到许多观众的喜爱。

2021年因为疫情无法出国而转型成《尹STAY》，他们在韩国经营韩屋，接待在韩国的外国人。第三季因为尹汝贞要拍摄《柏青哥2》无法加入，让李瑞镇晋升爲社长，找来郑有美、朴叙俊、崔宇植、BTS V 经营《瑞镇家》。



近日采访中，尹汝贞被问到是否还计划与罗PD一起拍摄综艺时，她斩钉截铁地说「不」。尹汝贞说：「罗PD总是让我再拍《尹食堂》，但再出演就是虐待老人了。」她解释因为不能造假，所以节目中该做的还是都会做。尹汝贞还透露：「以前在LA的时候（罗PD）对小儿子说过『妈妈为了健康，应该克制出演更多综艺』，听说我儿子被那句话感动了，但我觉得那是罗PD算计好的，为了让我感动。」





而尹汝贞与罗PD在频道十五夜节目再次相遇，尹汝贞表示：罗PD是狐狸，因爲认识了很久，所以很舒服。罗PD爲了邀请我付出的努力是无法言喻的，当时获得很多分数，所以出演《花漾姐姐》，现在有了讨厌的感情和美丽的感情。」她说：「我们边喝红酒边聊天，因爲一直唠叨到公私不分的程度，所以很担心节目播出，但他说不用担心，会好好剪辑的。」



另外，尹汝贞与柳海真、金伦珍、郑成华、金瑞亨、丹尼尔・海尼、李玹雨、陈俊翔、尹采䛔主演的电影《Dog Days》将在2月7日上映，影片通过成功的建筑师和MZ世代外卖骑手、单身男女和新手父母，讲述不管一个人或是在一起都感到孤独的人们，遇到了特别的挚友后每一天都变得不同的让人艳羡的人生故事。



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