【韩网热门】尹汝贞&宋康昊加盟《怒呛人生2》！网友：万万没想到他俩演这种关系

Netflix《怒呛人生》将制作第2季，特别邀请了老戏骨尹汝贞和影帝宋康昊加盟。

《怒呛人生》讲述一对年轻夫妇目睹了老板与老板娘之间的一场争吵，这引发了亿万富豪所拥有的乡村俱乐部和上流阶层的博弈。 一系列连锁反应让这对年轻夫妇也被裹挟其中。 据传尹汝贞将扮演作用美国乡村俱乐部的韩国女财阀，而宋康昊则出演小她20岁的年下老公！

韩国网友评论：

1. 不是脑洞，是真的??? 像狗一样期待！

2. 疯了，这不是幻想剧本？？ 太期待了

3. 我还以为连宋康昊也是幻想角色，结果是真的，哇这个一定要看

4. 完全没想到，但感觉会有化学反应，好神奇

5. 哇我还以为是假的，疯了吧，好莱坞的阵容也太炸裂了吧，全都是现在最火的人，选角疯了

6. 我超爱看《怒呛人生》！设定新颖，这次更期待了！！！

7. 宋康昊什么时候能演金龟婿（gold digger）不就现在了吗哈哈哈

8. 尹汝贞是财阀，宋康昊是年下金龟婿??? 哈哈哈哈哈太炸裂了

9. 我还以为是某种新奇幻想文，结果是真剧？ 而且是《怒呛人生 2》？？

10. 年下男宋康昊??? 哈哈哈哈哈哈哈

11. 宋康昊???? 完全没想过的角色设定

12. 宋康昊真人个子高又酷，期待值拉满哈哈哈

13. 剧里说什么语言？ 宋康昊也用英文？

14. 看完正文我还以为是假的，结果居然是真的？？

15. 光看标题我还以为是哪位粉丝的幻想贴哈哈哈，结果是年下男宋康昊？

16. 哇，活这么久第一次看到「年下男宋康昊」哈哈哈哈哈哈哈

17. 宋康昊居然演年下男，而且还小20岁哈哈哈哈哈哈哈

18.什么？ 不是想像出来的？？ 宋康昊真的演20岁年下男小白脸？ 疯了哈哈哈哈哈哈哈哈

19. 「年下男宋康昊」哈哈哈哈 太新鲜了，好新颖哈哈哈哈哈哈哈

20. 「比她小二十岁的年下男宋康昊」这个片组在我脑子里怎么都无法匹配上.. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

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