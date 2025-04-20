《机智》文太裕＆河润景在《机智住院医生生活》登场！令人心动的秘密恋爱：「你就这么喜欢我吗？」

19日播出的《机智住院医生生活》第3集中，在《机智医生生活》饰演龙硕民和许善彬的文太裕、河润景登场啦！

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表南景（申始雅 饰）在上班路上的电梯里，本来准备要按自己要抵达的楼层，龙硕民（文太裕 饰）一边回答她：「你要到5楼吧？」一边继续回头看。没想到却被表南景误会了，她出电梯就说：「我真的不太喜欢办公室恋情，那个医生好像喜欢我。」吴怡瑛（高允贞 饰）则说：「看起来好像不是啊！」



但...龙硕民回头看的是他的恋人许善彬（河润景 饰），许善彬对他说：「不要一直回头看！要是别人误会你喜欢她们怎么办？你昨天在咖啡厅也是，我们和医院的人在一起，你却一直偷瞄，你就这么喜欢我吗？」龙硕民则表示不知道自己表现得这么明显。



接著，许善彬说蔡颂和（田美都 饰）教授正在等待时，龙硕民说：「她今天早上打过电话，她说就算你拿她当藉口，也一定要让你吃完饭再走。」许善彬感到惊讶地说：「什么啊？教授真让人心动。」龙硕民对她说：「你应该对我心动才对。怎么了？很油腻吗？」许善彬表示真的让她心动了，这对也太甜了吧>///< 但之后有人进电梯，许善彬马上推开龙硕民 XD



而下一集金隽婠（郑敬淏 饰）要来啦！他会和住院医生们有什么化学反应？也令人期待！

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