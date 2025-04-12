韩剧《机智住院医生生活》首播EP.1「猎豹女士」罗美兰登场！与高允贞同台飙戏，急诊室紧张感弥漫

今天首播的 tvN 全新周末剧《机智住院医生生活》透过《请回答1988》里的「猎豹女士」罗美兰惊喜登场，吸引了众人的目光。

罗美兰将饰演与一年级住院医师高允贞（饰演吴怡瑛）相遇的教授一角。



《机智住院医生生活》是《机智医生生活》第一、二季的衍生剧，描绘了一群怀抱「总有一天能成为聪明医生」梦想的住院医生们，从否认到成长的历程。本剧原定於2024年播出，但因与住院医生罢工事件重叠而延后，预计将於4月12日首播。



罗美兰因出演由《机智医生生活》申沅昊导演执导的tvN经典韩剧《请回答1988》而与其结缘，因此特别出演本剧。她曾在2015年播出的《请回答1988》中饰演温暖照顾双门洞邻里的「猎豹女士」，深受观众喜爱。



《机智住院医生生活》描绘的是钟路律帝医院妇产科一年级住院医师吴怡瑛（高允贞 饰）的日常生活，她怀著「只求今天能平安度过」的朴素心愿。社会经验与医术都尚未成熟的她，每天错误不断，受尽前辈与教授的责备，艰难地撑过每一天。



在当天公开的剧照中，也展现了高允贞面对送进急诊室的病患时那紧张万分的神情，让人一窥钟路律帝医院波澜不息的生活日常。在生死交关的紧迫瞬间，冻僵般的高允贞与冷眼督促她的罗美兰，让紧张感更加升级。

制作组表示：「以『猎豹女士』广受大众喜爱的罗美兰，将凭藉穿梭多种戏剧类型所累积的扎实演技实力，与高允贞发挥强大协同效应，为《机智住院医生生活》的世界观扩张注入力量。」同时也补充：「从罗美兰开始，还有许多将为《机智住院医生生活》剧情增添丰富色彩的特别出演阵容，敬请期待。」



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