韩媒爆金赛纶新男友是歌手WOODZ曹承衍：分手受打击酿酒驾，金秀贤女友另有其人！韩网友态度两极

李镇浩被法院下禁止令后依旧持续制作关於金赛纶的影片，近日公开了2019年「金赛纶与男子在街头举止亲密」的影片，还爆料称她在2021年至2022年与一名歌手交往，酒驾也是与这名歌手分手导致、与金秀贤无关。 据韩媒，这名歌手就是曾在UNIQ和X1活动的WOODZ（曹承衍）。

李镇浩在4月9日公开了数张照片和一段影片，称2019年金赛纶和金秀贤并非恋人关系，而是各有男友和女友。 照片中一名带著帽子和口罩的女子在街头与男子牵手散步，影片中两人亲昵地坐在街边台阶上，似乎在深情拥吻。 李镇浩表示这是金赛纶身边亲近人士在街头看到她与男子发生肢体接触而感到震惊，因此远远拍下，当时所属社的部份人士也看过这些照片和影片，拍摄日期的元数据是2019年5月27日。



而金秀贤与女友从2016年开始交往、2019年7月退伍时分手，所谓「2018年金赛纶深夜给金秀贤炖鸡汤」，其实是当时金赛纶知道金秀贤有女友，趁休假期间去对方家里探访一次而已。

对於爆料影片，金赛纶遗属表示片中女子并非金赛纶，拍摄时间点金赛纶是与女性友人在一起。 其实早在3月底，法院已判定李镇浩的行为构成跟踪犯罪，命令他在接下来的三个月不得透过YouTube发布与金赛纶及其遗属相关的内容，但李镇浩显然毫不在意。

昨日，李镇浩再次上传影片，称金赛纶从2021年初至2022年5月与一名歌手交往，身边人都知道。两人在SNS上互相按赞，金赛纶在歌手拍摄MV时以匿名送去咖啡车，还和同为艺人的好友一起参加歌手主办的公开活动。



两人在2022年5月17日分手，金赛纶当天下午原本要为主演剧集《猎犬们》进行后期录音，但因分手造成的打击而缺席录音工作。第二天淩晨4点，金赛纶叫来关系很近的弟弟一起喝酒唱歌直到早上7点半，随后开车前往朋友家时发生车祸。 李镇浩表示，以上内容是同乘人士在酒驾案审理过程中亲口所言，时间线上与金赛纶家属主张的「2021年7月与金秀贤分手」相冲突，质疑遗属说谎。



网友猜测该歌手可能是WOODZ（曹承衍），韩媒为此致电WOODZ所属社EDAM娱乐进行确认，目前未能接通。



部份韩网友对李镇浩的爆料表示反感，指出并无金赛纶与WOODZ交往的证据，持续曝光故人的私生活是玷污故人名誉的行为，无论有无其他男友，都不能证明金秀贤没有在金赛纶未成年时期与她交往，亦不能证明金秀贤未犯下「儿童性诱骗」罪行。 另一些网友则指责金赛纶及遗属一直在说话，为无辜受牵连的金秀贤鸣不平。

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