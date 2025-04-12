跟著IU去结婚！韩剧迷必朝圣，《苦尽柑来遇见你》带火百年圣堂，当地推「IU同款微笑」万元有奖徵集

位於韩国庆尚北道漆谷郡的百年教堂因为《苦尽柑来遇见你》正成为新一代网红打卡地。

剧中，IU饰演的女主角「金明」与父亲宽植（朴海俊）漫步在红砖教堂前的场景，以及蓝天白云下放飞气球、彩色纸花飘落中展露新娘幸福微笑的唯美画面，令观众过目难忘。 剧集播出后「IU结婚的教堂在哪里」成为网路热搜，随著拍摄地被证实为漆谷郡加实教堂，这里日均访客量激增，婚纱摄影谘询量也呈现井喷态势。



这座始建於1924年的教堂不仅是庆北地区现存最古老的天主教堂，更是韩国著名朝圣之路「汗地之路」（한티 가는 길）的起点。 建筑整体采用新哥特式罗马风格，彩色玻璃窗与珐琅工艺等宗教艺术元素相得益彰。 作为韩国唯一供奉圣母玛利亚之母「圣安娜」（圣安妮）为主保圣人的教堂，其镇堂之宝「圣安娜与玛利亚像」系建堂时从法国定制的石膏像，历经百年风雨仍保存完好。



아내와 성당에서 결혼한지 이제 7년째 되어가네요

어제 4막 공개한 "폭싹 속았수다" 금명이 결혼식 촬영장소가 칠곡 가실성당이라고 하는데, 추억이 새록새록 돋네요



성당에서 결혼하신분들 뭔가 그 거룩한 느낌 아시죠? ㅎㅎ



경북에서 가장 오래된 성당

(영화 '신부수업' 의 촬영지이기도 했음) pic.twitter.com/h5r3htVldV — 차곡차곡_teslapuppy (@teslapuppy) March 28, 2025

为借势Netflix热播剧《既然被骗就潇洒点》的拍摄地效应，韩国庆尚北道漆谷郡宣布至本月18日举办「加实教堂婚礼挑战」特别活动。 活动参与方式极具趣味性：游客只需在加实教堂前模仿剧中IU的灿烂笑容拍摄照片或影片，上传至个人社交平台并添加指定话题标签，即可自动参与抽奖。 主办方特别强调「服装、年龄、性别、外貌均不作要求，真挚的幸福笑容才是唯一评选标准」。 最终将选出10名幸运参与者，赠送价值5万韩币的礼券。



경북 칠곡 왜관의 가실성당 배롱나무 꽃



@4rest_film (인☆) pic.twitter.com/4TTXGXpZ9B — 왜파래 (@SCKlCYwdJMwseHM) July 9, 2022

2018.09.25

왜관 가실성당

영화 '어린신부' 촬영지

친정엄마 모시고 휘리릭~바람 쐬러.. pic.twitter.com/cqMqBd02MZ — 그리운바다 (@Frida1125) September 25, 2018

漆谷郡守金在旭表示：「希望通过这个活动，让每个人都能像剧中主人公一样，在百年教堂前留下属於自己的幸福瞬间。 我们期待藉此机会向全国民众展现加实教堂的独特魅力，推动漆谷郡文化旅游的多元化发展。」随著活动持续升温，这座兼具历史底蕴与影视光环的百年教堂，正书写著文旅融合的新篇章。

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