周周收视上升！《协商的技术》再创8.8%收视率！企业内部心机你看懂了吗？明后天将完结（EP.9-10）

由李帝勋、金大明、成东镒、张铉诚与吴万锡等人主演之《协商的技术》，上周播出后收视再飙高，第10集飙至8.8%！创下周周收视率都升高的佳绩！

在成功售出Dado渡假村后，9、10集讲述宋会长（成东镒 饰）欲拔擢尹洙诺（李帝勋 饰）当高层，开出了任务要他再出售高尔夫球场「Green View乡村俱乐部」。透过姜理事（朴亨洙 饰），M&A成功接洽了一位买家，事后才晓得那人是山人建设前代表李训民，先前尹洙诺出售山人建设时曾和其有过节。

（以下可能会暴雷）

随著更多巧合出现……尹洙诺才明白会长原来要重启建设事业，但先前出售山人建设时，明明签订了竞业条款！尹洙诺找来了收购山人建设的Bumi D&I池妍宇代表（李彩媛 饰），提醒她的同时请她暗中警告宋会长。成功让宋会长收手后，尹洙诺也坚持保住Green View员工，宋会长一怒之下取消让他担任高层的计画，更惨的是，尹洙诺又遭河泰秀常务（张铉诚 饰）检举内线交易。



看到这里，观众不禁惊呼「原来真正的坏人是会长」！网友纷纷留言「原来是会长才是反派」，有人说「会长是反派但不是会长的料，只有创办人的水准，真令人无言」，但有人分析：「会长不是傻，是本能的企业家，法律什么的，根据情况利用和抛弃人都是……专务似乎不是反派，会长才是大Boss，以前就是他强行收购Jumbo制药结果闯祸了，需要代罪羔羊，结果白蛇哥哥上钩了吧，专务就是照办而已。」

▼9、10集精华及网友讨论留言（香港观众可至黄Viu收看完整戏剧内容）



今晚将播出的第11集，将播出尹洙诺与哥哥被检举内线交易来龙去脉与真相，尹洙诺能顺利替自己和亡兄洗清冤屈吗？而李成宰特别演出的货运司机，将在最后扮演何种关键角色？明日播出的第12集将是完结篇。



▼11集预告片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻