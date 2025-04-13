《协商的技术》今晚将完结！李帝勋、金大明、成东镒等主演率先发表终映感言

周周收视都能突破的JTBC人气剧集《协商的技术》即将在今晚（13日）走入完结篇，主演李帝勋、金大明、成东镒等人率先发表终映感言。

饰演《协商的技术》核心人物M&A组长「白蛇」尹洙诺，李帝勋说：「温暖的春天到来的同时也要离别了，所以更加舍不得。尊敬的安畔锡导演、把作品制作得非常帅气的我们前辈们、同僚与辈演员们，还有大韩民国最棒的工作人员们，和大家一起共事的过程真的学到了很多，也获得了幸福的回忆。我应该会很想念大家。」接著说：「希望观众朋友们都能记得，在某处真的存在的作品中的世界，感谢大家一直以来对《协商的技术》的喜爱。」



饰演M&A里温暖、幽默，拥特殊存在感的律师「吴顺英」，金大明表示：「很荣幸能一同参与M&A组的冒险，拍摄过程也一直很开心。想起了饰演吴顺英这个人物的过程中，去年一整年为了和M&A组一起表现有趣的故事，大家一起准备、互相切磋的点点滴滴。感谢你们的陪伴，希望能在美好的季节再次见面。」



成东镒饰演非常有威严、不易捉摸的山人集团会长宋在植，他说：「能和安畔锡导演合作是非常有意义的经历，开拍的感觉就像前几天才发生的，这么快就要和大家道别，感触很深。」他也针对结局说：「山人集团未来会如何发展，希望大家能一直陪伴到最后。」



一开始就以反派登场，总让观众恨得牙痒痒，饰演河泰秀专务的张铉诚表示：「在一起的所有瞬间都很开心且幸福，长时间可能都忘不了。真心感谢热情给予我们关爱和支持的观众。」



和河泰秀专务一角相反，李东俊常务敦厚儒雅，饰演的吴满锡简短地说：「12集的戏剧，却像一部电影要结束的感觉。」似乎在感叹时光飞逝。



安贤好饰演M&A里不苟言笑、心事却不少的郭敏贞科长，她说：「M&A组的敏贞，能在很好的片场和很好的人们一起共事，真的很幸福。」



车康润饰演M&A菜鸟兼忙内崔振秀，剧中表现了成长的模样，他则说：「能和尊敬的人们一起制作好作品，感到非常荣幸。虽然剧中振秀经常犯错，但是也有很大的成长，演戏的过程中，演员车康润也能够一起成长，是非常宝贵的时光。」



《协商的技术》昨晚播出11集，今晚12集播出后将真正落幕，能否再创收视新高值得注意。香港观众可於黄Viu煲剧平台，香港时间23时30分同步韩国收看。

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