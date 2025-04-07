全能艺人IU又多了一个新称号！正式成为「千万级YouTuber」公开突破纪录的瞬间反应：整个人呆住

人气歌手兼演员 IU 成为拥有千万订阅的 YouTuber …… 音乐、演技、与粉丝互动全方面掌握！粗卡嘿呦～～～

6 日，IU 在自己的 YouTube 频道「이지금 [IU Official]」上传了一支名为〈1,000만 유튜버 이지금〉（千万 YouTuber 李知金）的 Shorts 短片，亲自分享了这份喜讯。



影片中，IU 盯著即将达成1000万名订阅者的画面，亲眼见证破千万的瞬间。当订阅人数跳到「10,000,000」时，她看著画面先是呆住，接著露出幸福的笑容，开心喊道：「千万订阅者达成！」



随著这次突破，IU 也获得了 YouTube 专门颁发给破千万订阅者的「钻石奖牌（Diamond Play Button）」。

IU 表示：「我成为了一位拥有超过千万订阅者的钻石奖牌 YouTuber。」接著她也说：「我会继续努力制作更多有趣的内容，成为值得大家支持的千万 YouTuber。再次感谢所有支持我的千万名订阅者。」



IU 的频道於 2017 年 2 月开设，截至目前为止共上传 407 支影片，累积总观看次数超过 34 亿 8100 万次。她一直非常重视与粉丝们的互动，透过 YouTube 积极分享近况、与粉丝维持著交流的信念从未停歇。

▼ IU 和朴宝剑合唱〈夜里漫步〉（《苦尽柑来遇见你》OST）+〈膝盖〉：



对此，粉丝们纷纷在留言区祝贺：「IU 千万订阅达成真的太恭喜了！能当这么棒的歌手和演员的粉丝，真的感到无比幸福！」也有网友感叹：「最可怕的是，她出道已经第 16 年了，但还处於巅峰期……真期待她四、五十岁之后的样子，祝贺 IU！」、「没想到可以看到 IU 的即时千万反应，EDAM（经纪公司）果然眼光依旧很锐利啊～」

另一方面，IU 最近透过 Netflix 原创影集《苦尽柑来遇见你》展现出作为「万能艺人」的多样面貌。她在剧中所展现一人分饰朗两角「爱纯&金明」的真挚演技令无数观众感动落泪，让这部剧成为「国民电视剧」，也再次为个人演戏的履历上，增添一组「人生角色」。该剧更登上 Netflix 全球非英语影集排行榜 Top 10 的第 1 名，在海外也拥有著超高人气，好评不断。

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