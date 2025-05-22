韩国驻纽约总领事馆否认金秀贤「买凶杀人惊动FBI」！「AI录音、元斌探视」皆被打假，遇袭说法前后不一

据韩媒Money Today独家，韩国驻纽约总领事馆本月19日表示，领事辖区内近期没有发生「韩国人针对海外国民犯下杀人未遂等罪行遭到逮捕」的事件，间接否定了「金秀贤买凶杀人」说法。

总领事馆表示，根据《维也纳领事关系公约》第36条，当本国国民在外国被逮捕或拘禁时，当地执法机关有义务立即通知该国的领事机构，但目前为止，总领事馆尚未收到任何有关此事件的通知。 这意味著，该事件可能并未被当地执法机关正式受理。

对於FBI正在调查该案件的说法，总领事馆表示这不属於他们掌握或管理的资讯范畴。



此前，YT频道「横竖研究所」金世义在5月7日召开记者会，称来自美国纽泽西洲的举报者A某提供了最新录音证据，证明金赛纶从15岁国中二年级开始与金秀贤交往，还称A某不久前遭到一名韩国人和一名中国人袭击，质疑凶手背后是金秀贤方面的势力在进行操控。

金世义称嫌疑人已被逮捕、正由联邦调查局FBI负责调查，警方已掌握嫌疑人的手机通话记录：「这是明确的有计划犯罪、教唆杀人事件。」



记者会至今，金世义的说法已遭到诸多质疑。 金世义在记者会上口述称A某颈部被刺伤9刀，但同时出示的诊断书显示受伤部位是右肩、左手掌和无名指、右头右耳。 网友指出金世义记者会公开的2张伤口照片是来自网路下载，随后A某通过金世义直播公开了亲自录制的影片，解释称记者会的照片只是示意、中间存在误会; 而且，影片仅展示了右臂和左手的伤口，却没有提到颈部状况。



A某提供的对话录音里，金赛纶亲口称15岁开始与金秀贤交往，该录音也被指是用AI生成。 YTR李镇浩在金世义记者会后也召开了记者会，向记者分发鉴定证书，称相关录音为AI伪造：「举报人以AI生成的语音为基础，加上第三人也就是他自己的声音，以及噪音。」

不仅如此，金世义记者会公开了自称A某妻子的女性独白录音，妻子用英文称韩国演员元斌曾亲自到访给予帮助「你安静地过来，表达了你的敬意」，对元斌表达感谢。 然而，元斌身边人士称他从未去过纽泽西，更未见过A某夫妻。



韩网友认为相关争论已令事件重点变得模糊，应该重新聚焦与「有无未成年交往」这一议题：「真的只要摆事实就够了」「教唆杀人的说法从一开始就很难相信」「横竖研应该遭到天罚」「果然从一开始就不应该相信横竖研」「能理解横竖研是遗属唯一发声窗口，但现在可能应该远离了」「已经离开的金赛纶真的太不幸」。

也有人提醒，即便横竖研给出的「美国举报人」部份证据为伪造，也不能因此否定合照、信件、Kakaotalk对话记录的真实性。

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