金赛纶美国举报人承认受伤照片为假、曾伪造录音！理由令人困惑

YT频道「横竖研究所」金世义和金赛纶家属委托律师夫智皙本月7日召开记者会，公开了自称来自美国纽泽西的举报人提供的录音和伤口照片。 然而仅半天之内，举报人就承认照片和录音都有非真实成分，令人傻眼。

根据金世义公开的录音，金赛纶自述从国二开始与金秀贤交往，出事后被无情抛弃。 金世义还质疑金秀贤身边人士试图雇人杀害举报人，称举报人被神秘男子刺伤颈部9刀，在记者会公开了左手和肩部伤口照片及一张诊断书，稍晚更通过直播公开举报人拍摄的影片作为证据。

然而，诊断书仅显示「右肩穿透性刺伤、左手掌撕裂伤、左手无名指神经受损、右头右耳钝器伤」，却没有提到金世义和举报人所主张的颈部刺伤和右臂受伤。 而且，若诊断书属实，那么影片中举报人用右手进行拍摄的动作也令人存疑。



举报人承认记者会照片非本人

据确认，记者会公开的两张照片其实是从网路下载盗用。 对此，举报人给出了解释：「我的白人妻子造成了误会。 我们之前有过一些争吵。 出事时是无法直接联络家人的情况，结论就是把医院给的『伤口是这程度』照片传给了（横竖研）作家，并用语音讯息进行说明。 给伤口拍照会不会太好笑？ 丈夫受到凶器伤害，哪有妻子会举著相机拍照啊。」

左：金世义记者会公开伤口照片

右：李镇浩记者会公开网路图片



举报人承认曾伪造录音

举报人称确实曾给金秀贤所属社Goldmedalist传去故意伪造的录音档，理由是：「因为之前约好要传给他们，如果不传的话，他们会以为我是间谍，所以故意传去很不合理的内容。」韩媒认为该说法无异於胡说八道。

金赛纶录音也被鉴定为假

根据举报人提供给金世义的录音，金赛纶亲口表示2015年就与金秀贤交往。 然而金世义记者会之后，YTB李镇浩立即召开记者会，向记者分发了相关录音为AI伪造的检定证书：「举报人以AI生成的语音为基础，加上第三人也就是他自己的声音，以及噪音。」

李镇浩称举报人就是个骗子，同时联络多方、根据需求伪造录音并索要巨额金钱，其中提供给李镇浩的对话录音里金赛纶清楚说是成年之后才交往、还说金秀贤是「很好的欧巴」，而金秀贤方面收到所谓录音档后选择了无视。



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