「长寿男团＋1」EXO迎来13周年，将在8日晚8直播与粉丝互动！遗憾将有四人缺席

SM旗下人气男团EXO迎来出道13周年，展现依旧不变对粉丝们的热爱。

1日，SM娱乐在EXO官方粉丝社群Weverse频道上发布了「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」（EXO：13周年生日家庭派对）的消息。EXO将於4月8日晚上8点，透过YouTube、Weverse和TikTok的官方频道进行「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」直播，以纪念他们的出道13周年。



参与成员包括目前隶属於SM娱乐的Suho、灿烈、Kai，以及已转至Company Soosoo的D.O.（都敬秀）。不过，正在服兵役的世勋，以及隶属於ONE HUNDRED的CHEN、伯贤、Xiumin则无法参与。

本次「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」将带来各种有趣内容，如粉丝们期待的可爱挑战、EXO最不适合的挑战、家庭派对美食推荐...等，并且还会向粉丝徵集相关调查问卷，尽全力回答粉丝们好奇的问题，以增加直播的互动性。

（原报导：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17435009281746260010）

另外，去年六月产生的冲突中，SM正式起诉CBX：支付10%销售额是让CBX独立活动的前提条件，希望三人履约！韩网罕见支持SM。



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