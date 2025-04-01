Super Junior自家的灶跤大战还在持续！「小王子」厉旭受邀台南全中运开幕典礼

Super Junior与MAMAMOO等韩团自去年以来，不断被讨论积极来台湾，宛如把台湾当自家灶跤（厨房），这些团体还分个人、小分队模式来台，队内宛如也在竞争，最新消息厉旭受邀台南全中运！

今（1）日台南市政府宣布全中运（全国中等学校运动会）4月19日开幕典礼表演嘉宾，包括「小王子」Super Junior厉旭、卢广仲、日本爆红偶像女团CUTIE STREET、在韩国与台湾都出道的女团GENBLUE幻蓝小熊，以及台湾乐坛大众都很熟悉的卢广仲与玖壹壹。



看到厉旭名列表演名单，台湾ELF都笑说厉旭看来也要积极参与Super Junior队内灶咖大战了，且刚好4月19日小分队D&E（东海、银赫）及L.S.S.（厉旭、神童、始源）会参与高雄举行的第20届KKBOX风云榜演唱会，可以一同飞来台湾南部也可以一起飞离，期间还可以一起享用始源‎来台必吃的鼎王(?)。



台南市是睽违22年再度举办全国中等学校运动会，时间就在4月19日至24日展开。市府表示开幕典礼会以「荣耀派对」为主题，是首次采用大型演唱会规格，也将融合台南历史与棒球元素，国歌领唱特别邀请华南金控杯少棒锦标赛台南市培训代表队选手领唱。

▼台南市今举行赛前记者会，GENBLUE幻蓝小熊出席表演



开幕典礼将於19日下午17:20开始，民众入场采「线上索票方式」，索票详情可见https://www.accupass.com/event/2503060849151125035417。

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