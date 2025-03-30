IU在《苦尽柑来遇见你》一人分饰两角演技封神：从隐忍母亲到炽烈少女的灵魂切换 

全能艺人IU（李知恩）在Netflix热播剧《苦尽柑来遇见你》中再创演技高峰，凭藉对母女双角的精准诠释引发观众热议。

在21日上线的第三幕（第9-12集）中，IU同时饰演历经沧桑的母亲「爱纯」与怀抱理想的女儿「金明」，以细腻的表演层次将两代女性的生命韧性与青春锋芒演绎得丝丝入扣，被网友大赞「年末大赏预定」。



作为从小在海边长大的「爱纯」，刻意粗粝的声线与微驼的体态重塑出被生活磨砺的劳动女性形象。 在与婆家的争执戏中，她颤抖的双手、从喉头挤出的嘶哑控诉，将角色数多年积压的委屈化为无声泪水; 又在听闻小儿子去世时骤然爆发——冲向码头的长镜头里，她踉跄步伐令观众惊叹「每一根汗毛都在演戏！」



'아비의 울음이 파도를 덮었다'



관식애순 이 장면이 한드 오열씬 역사를 새로 썼다고..

혼자서 평생 이 비극이 자기가 축대 고치러 가서 생긴 일이라고 자책했을 관식이 마음 감도 안 와 ... pic.twitter.com/W9Mg00XjIw — 콩떡 (@gumming6_6) March 14, 2025

切换至大学生「金明」时，IU瞬间注入截然不同的能量：挺直的背脊、清亮的声线与飘逸的长发，勾勒出小岛少女闯荡都市的意气风发。 与男友英范（李浚荣 饰）的恋爱线更展现多变演技——从羞涩、傲娇、到急诊室内重逢后强颜欢笑的「撒娇式安抚」，IU透过细微表情控制，将甜蜜与苦楚交织成令人心碎的成长叙事。





가스 마신 연기 충격적으로 잘한다

이 와중에 금명이 미치게 귀여움 pic.twitter.com/KkUR3tZ3K0 — Lovey s2【러비】 (@LoveyS2iu) March 21, 2025

最受瞩目的当属金明与英范母亲（姜明珠 饰）的对峙戏。 从初见长辈时的礼貌微笑，到双方家庭相见礼时的谨小慎微，再到被未来婆婆羞辱后的发作，完美演绎尊严受创的隐忍与反击。 这场戏播出后迅速登上韩国热搜，被观众们赞叹「每个呼吸都很有戏」。



폭싹 속았수다

금명이 파혼 잘했다 잘했어 영범이네를 어떻게 보내

애순 관식이가 얼마나 귀하게 키운 딸인데...!! pic.twitter.com/iKlnB3hYjD — 고구바︎ (@guba516) March 21, 2025

剧组相关人士表示：「IU以多层次的情感演技为角色注入了生命力，成功展现了金明的成长历程，为整部剧增添了亮点。」

另一方面，《苦尽柑来遇见你》讲述了爱纯与宽植（朴宝剑 饰）一生的故事。 第四幕将於28日公开，观众们对结局充满期待。

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