从金秀贤到林英雄，明星代言陷信任危机：韩金融业天价营销反遭「塌房」反噬

韩国金融业重金押注顶级明星代言的营销（行销）策略正遭遇严峻挑战。近期接连爆出的艺人税务争议与私德丑闻，令斥资千亿韩元打造的「明星经济」陷入信任泥潭，更引发公众对金融机构风险管控能力的质疑。

51亿豪宅遭查封 顶急歌手陷逃税风波

人气歌手任英雄近日被曝因拖欠地方税，导致其价值51亿（韩币，下同）的麻浦区顶层豪宅於去年10月遭政府查封。据《Biz韩国》披露，这处未设抵押贷款的现金购置房产，因信箱设置在三楼导致其「未及时查收税单」，所属社称今年初补缴后已解除查封。 任英雄此前就因在直播中失言引发「什么啊」舆论风暴，因此此次税务问题再触公众敏感神经。



然而这番解释未能平息质疑。网友矛头直指其代言的韩亚银行「逃税艺人代言金融机构简直讽刺」、「明星总用『不知情』搪塞，监管部门在干什么？」、「与其砸钱请明星不如提升服务」等。 值得关注的是，韩亚银行去年三季度豪掷1663亿用於广告营销，凭藉任英雄粉丝的「追星式开户」创下营业点爆满纪录，其出演的15秒银行广告更在YouTube突破1800万播放量。如今这笔天价投资却因代言人争议蒙上阴影。



行业集体踩雷：未成年恋爱丑闻牵连16品牌

无独有偶，新韩银行代言人金秀贤近期因卷入与已故演员金赛纶的未成年恋爱传闻，遭合作品牌火速切割。Tous Les Jours)（多乐之日）宣布不续约，户外品牌Eider全网下架其宣传物料，新韩银行社媒账号紧急删除相关内容，仅保留NewJeans、车银优等代言人。



双刃剑效应下的行业反思

明星营销如同高空走钢丝，金融机构依赖「信任牌」，代言人任何负面都会直接冲击品牌核心价值。这场明星行销的豪赌，代价愈发高昂。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻