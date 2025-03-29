金秀贤韩粉「变声了」？敦促开记者会亲自回应争议，疑似内部份裂！两大粉丝团反驳：「依旧支持他」

随著围绕金秀贤的争议不断扩大，公众和广告商对他的信任度不断下降，但粉丝团坚持为他应援，双方看法产生割裂。 昨日有人以粉丝名义在「DC金秀贤Gallery」发声明要求他亲自出面澄清事实，疑似粉丝群体内部出现分裂。 但很快，两大韩粉团「Yukaris」和「DC金秀贤Gallery」联合发布声进行反驳，表示粉丝们依旧团结一致站在金秀贤这一边。

3月28日，韩国论坛DC Inside的「金秀贤Gallery」出现一篇声明文章，内容建议金秀贤亲自召开记者会澄清事实，落款是「支持演员金秀贤的所有粉丝」。 声明指出，金秀贤的现有立场与已公开的kkt对话记录及照片存在冲突，令大众感到困惑和担忧，过往工作的相关问题也令演员的责任和道德遭到质疑。



声明写道：「金秀贤一直展现出真挚的演技和温暖的形象、给大众带来安慰和感动，让粉丝们记忆犹新。 所以我们真诚地希望，此时此刻他能够亲自站出来，向公众澄清事实、表明自己的立场。 期待金秀贤借本次争议展现出更加成熟的责任感，长舒一口气继续走自己的路。」

很多网友在声明下方留言表示赞成金秀贤亲自出面解释，媒体则将该声明解读为金秀贤粉丝内部出现矛盾和分裂。



今日上午，金秀贤在韩国的两个最大粉丝团「Yukaris」和「DC金秀贤Gallery」通过IG发布另一则联合声明，给出了截然不同的态度。 声明称并没有「内部矛盾」这回事，抨击前一天的所谓声明「出处不明」且发布在「不特定的多数人都可以匿名PO文的空间」，而金秀贤韩国粉丝联合声明只有官方IG这一个发布渠道。

联合声明再次强调道：「既然已经宣布支持，我们会一直站在金秀贤演员的身边。」



金秀贤自从3月10日被爆料与金赛纶交往之后，一直没有公开露面或亲自回应，期间原本要参加台北粉丝见面会也宣布取消。 金秀贤所属社Goldmedalist先是强硬表示「没有恋爱」，但被观众要求从新剧《山寨人生》和综艺《Good Day》下车、遭到广告商切割，随后不堪舆论压力在14日承认恋情，但强调不是遗属所说的金赛纶15岁到21岁期间，而是女方19岁到20岁期间，并喊话金赛纶母亲联系公司进行讨论。 这期间Goldmedalist先后发布数次声明，否认所有指控，解释存证信函只是流程，并以公开金秀贤脱裤照违反《性暴力犯罪处罚特例法》为由起诉YTR「横竖研究所」和金赛纶遗属，以威胁恐吓嫌疑追加起诉横竖研等等。

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