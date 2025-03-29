《REAL》受害者恐不止雪莉！韩智恩镜头被剪只剩床戏、徒留后遗症，前导演锐评「韩流是上帝、非常心痛」

电影《REAL》由金秀贤主演、李沙朗导演，2017年上映时以女主角Sulli（雪莉）「破格全裸床戏」为噱头宣传，近日Sulli亲哥透露妹妹实际上是被逼迫脱衣。 其实不止Sulli，另一女主角韩智恩以及原本的导演李政燮，都因这部电影蒙受精神伤害。

*先前报导回顾：

‎〈Sulli雪莉亲哥哥加入战局，质问金秀贤兄弟：「《REAL》为何逼她拍全裸床戏？」公司回应超简短〉‎

电影筹拍阶段，金秀贤在自己的IG上发布演员招募公告，要求「可接受裸露表演（尺度较大）」才能报名女主角，关於电影本身则除了金秀贤主演外没有公开任何资讯。当时演员韩智恩还是新人，只演过一些小角色，2018年回忆回忆称，虽然对於裸露感到犹豫，但选择相信金秀贤的选择而参加试镜，最终击败4300名演员脱颖而出。



韩智恩表示，当时她和金秀贤都是第一次拍床戏：「本想一起讨论和思考，但当下的情境根本不允许。这让我很受伤。虽然不想后悔，但那段时间的后遗症相当严重。」电影实际上映时，韩智恩的戏份被剪到只剩裸露戏和床戏。后来韩智恩加入古装丧尸电影《尸落之城》，导演金成勋表示很遗憾她在《REAL》只是被消费而已，让她感到十分感谢。



韩智恩还透露了两个剧组的更多不同。拍《REAL》床戏时虽然金秀贤十分体谅照顾，但她并不能完全依赖对方，而在《尸落之城》剧组，玄彬、金义圣等演员与工作人员的体贴与鼓励给了她莫大力量，让她得以真正放下《REAL》带来的伤痛。



《REAL》被换掉的导演也在近日频繁发声。《REAL》原本由李政燮担任编剧和导演，拍到后半段忽然换成李沙朗当导演，也就是金秀贤的表哥李洛维，也是Goldmedalist创始人之一。 当时片方给出的理由是「对於作品方向的意见差异」。

金赛纶遗属曝光恋情后，李政燮导演在个人X（前Twitter）帐号转发了金赛纶没有发出的6年恋情声明文，写道「心情非常沉痛，好痛苦」、「对於伤害我的人，不必坚持复仇。 不久之后，就会看到他的尸体顺流而下」。



几天后，李政燮继续发文：「应该先向已故者道歉吧，他们也是人啊。什么都没变，反而进化得更加恶劣了。」「韩国演艺圈和媒体、政商界、司法界、律师事务所的卡特尔（利益集团）究竟腐败得多么缜密又庞大，还有谁能比我更清楚吗？ 是有的。」



有人质疑金秀贤如果真的曾与金赛纶交往，怎能在她因债务求救并在他生日当天自杀后毫不惊慌，甚至开心地炫耀礼物享受派对，直到事件被揭发才感到慌张。对此，李政燮附上黑帮电影《无法无天》（另译：无主之城、上帝之城）角色们持枪的剧照，犀利评论道：「『登场人物从小就暴露在犯罪中，所以经常表现出对於犯罪行为毫无罪责感的模样』，韩流就是上帝。」



有网友批评Goldmedalist威胁金赛纶、还将她结婚堕胎的信息卖给李镇浩一事，李正燮含蓄回应：「演艺圈、媒体、律师事务所、政商界的卡特尔联手合作，随便买点网军操控舆论、搞战略企划，啊，如此粗糙落后的手法……『反正大众就是群狗和猪，叫几声之后自然就会安静下来。』这种模式每次都奏效，卡特尔坚不可摧。」



25日，Goldmedalist继李镇浩之后找来金赛纶「前男友」发言，宣称金秀贤无罪、金赛纶之死是由遗属造成。对此，李正燮意味深长写道：「一模一样的操作，侮辱……心理创伤。」



此外，李导演还分享了数张Sulli和《惧裂》女主角玛格丽特．库利的照片，惋惜称如果Sulli继续演戏很可能会选择与玛格丽特相似的作品和角色，甚至获得相似的成就：「太多我挚爱的朋友离开了这个世界。每当想起他们，我就觉得自己卑微又懦弱，只是勉强活了下来。 这个世界太低劣，让人难以保持清醒。」



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