河正宇因病缺席自导自演电影作品《Lobby》宣传活动！限动公开「时隔3天的第一餐」

由河正宇担任导演、编剧并参与演出的新电影作品《Lobby》，今日有一场公开活动，不过却不见导演河正宇的身影，原来他日前因急性阑尾炎而紧急入院接受手术，经医师评估后仍缺席今日的活动现场。

电影《Lobby》描述一个只懂得研究的新创企业公司代表昌旭（河正宇饰）为了争取金额高达4兆韩元的国策事业，展开了他的「高尔夫游说」旅程。本片在25日举办试映会，自编自导自演的河正宇却在行程移动中因腹痛紧急送医，因为急性阑尾炎而紧急开刀的他，在医师指示下也只好缺席今日的活动，不过他也在SNS发出限时动态报平安，发表了3日来的第一餐清淡食物。28日原定的采访活动，河正宇也被迫取消。



以担任导演及主演的河正宇为首，包含了金义盛、崔始源、李东辉、朴秉恩、姜末今、车珠英、朴海秀、郭善英等等大家熟悉的演员们共同演出，梦幻般的合作加上搞笑的台词，为这部作品增添不少趣味，也是今年上半年话题最高的作品，就连宣传活动都邀请了搞笑女星李秀智担任主持人。据说电影《Lobby》在预售票一开卖就全数售罄，创下电影史上惊人的纪录。



演员金义盛在今日活动上为河正宇发声说明，说河正宇临时因手术入院了，想向大家说对不起，另外也说到他的状况并不严重。姜末今也说自己会努力弥补导演这几日的空缺，期待他几日后的回归。



李秀智更觉得自己看完电影《Lobby》的想法是，被所有演技派演员们吸引，感觉自己也像他们一样身处在球场上，接下来则由今日出席的演员们来与观众们进行互动，发挥自己「游说」的功力，让观众们上台一起同乐。不仅如此，演员们也分享了许多拍摄《Lobby》时的幕后故事，对於观众们的临时提问，演员们也据实以告侃侃而谈。



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