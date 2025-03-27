朴叙俊2025年浪漫回归！《等待京道》搭档元志安！初恋重逢，生活一团糟

朴叙俊以最擅长的浪漫剧回归，将与元志安上演情侣对手戏。

日前，jtbc公开了新剧《等待京道》（暂译，编剧：刘英雅，导演：林贤旭）的主演阵容。 朴叙俊、元志安、李伊、李周英（李珠煐）、姜基栋和赵敏国等人确定出演。《等待京道》是一部再会类浪漫喜剧题材剧，讲述20多岁的初恋情人在多年后重逢——一方成为报导绯闻的记者，另一方则成为绯闻主角的妻子，两人因丑闻再度交错的人生故事。由执导过J《欢迎来到王之国》的林贤旭掌镜，剧本则由电影《82年生的金智英》编剧刘英雅执笔。

朴叙俊将饰演《东云日报》娱乐部记者「李京道」，他因报导一起婚外情丑闻，意外与初恋「徐智雨」重逢，平凡的日常生活因此变得一团糟。



元志安则饰演时装品牌「Jarim Apparel」的二女儿「徐智雨」。 她因李京道报导了现任丈夫的出轨丑闻而离婚。 在人生最糟糕的时刻，与前任情人重逢，展开一段无法预测的浪漫爱情。



李伊将饰演徐智雨的姐姐「徐智妍」。 与惹麻烦的妹妹不同，她是「Jarim Apparel」的CEO，性格冷静且知性，同时也是个爱护妹妹的姐姐。李周英则饰演李京道与徐智雨的大学戏剧社好友「朴世英」。 她是社团的精神支柱，现为美术学院院长，支持著丈夫「崔宇植」追逐梦想。姜基栋将在剧中化身为「崔宇植」一角。 虽然一无所有，但充满渴望与浪漫。 他深爱著妻子「朴世英」，过著比戏剧更戏剧化的日常生活。赵敏国则饰演经营二手车买卖的「李正民」，因业务需要经常奔波於全国各地，性格开朗幽默，活泼大方。 他还促成了大学戏剧社成员们的重逢。



剧方相关人士表示：「戏剧社『支离灭裂』成员之间真挚的友情将是本剧的一大看点。 每位角色都将展现出不同的个性与故事，为观众带来悸动、共鸣与慰藉等多样情感。」

此外，《等待京道》计划於2025年下半年播出，备受期待。

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