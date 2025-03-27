【韩网热门】Gold Medalist前职员现身：金赛纶所谓的「无偿工作」是彻头彻尾的谎言

已故演员金赛纶生前在所属公司Gold Medalist无偿从事视觉指导等工作的主张遭到否认，前Gold Medalist员工称此说法是「彻头彻尾的谎言」。

前Gold Medalist员工A某於22日通过SNS表示：「Gold Medalist旗下练习生、新人以及所有演员的视觉指导都是我的工作。 我从Gold Medalist创立初期、连LOGO都还没有的时候就开始担任创意总监，负责公司品牌设计与视觉指导。 目前NAVER上的金赛纶个人档案照片也是由我负责指导的。 我在Gold Medalist工作了5年，如今却有人完全否认我所做的一切，因此我决定发文澄清。 她所谓的在公司初期参与视觉指导并无偿工作，完全是彻头彻尾的谎言。」



A某还介绍了自己的主要经历。 根据他的说法，他曾负责2018年平昌冬奥会开闭幕式的投影映射影片制作，并於2019年11月加入Gold Medalist工作，直至去年12月离职。

韩国网友评论：（以下观点翻译自韩网）

1. 哈哈哈哈哈，彻头彻尾，他的语气太搞笑了

2. 为什么要这样说，从一开始金赛纶就说是帮忙做这些工作，她又没说是她一个人做这些

3. 转移焦点真的太扯了吧！你做的那些工作本来就是你的分内之事，没有人认为金赛纶一个人包办了公司所有事务。 所以，金秀贤当时和未成年时期的她交往了吗？ 还是没有？

4. 经纪公司做的这些事情让人疲惫

5. 舆论游戏太肮脏了

6. 感觉真的像是把周围所有能说金赛纶坏话的人都拼命挖出来了。 但本质其实很清楚，就像遗属所说的那样，从头到尾只是在要求你为和未成年人谈恋爱道歉，结果你却只顾著敲边鼓、转移焦点。

7. 只会让我觉得女生更可怜了

8. 她从来没说过其他职员不做事喔

9. 别在欺负亡者了

10. 前员工为什么对根本没发生过的事这么激动，还把自己的经历一条条列出来，硬是把已故的人说成骗子？ 这也太明显了吧，然后呢？ 想怎样？ 拜托，希望今天的记者会能把一切结束，真的受够了，大家看著都腻了。 还分成三个小组来应对，怎样怎样的，干脆先对恋童罪嫌疑做个解释吧。 结果呢？ 找来所谓的「死者身边的人」，却不敢站到前面，只会躲在背后抹黑、侮辱已故的人，真是恶心又下流

11. 你越这么说，我越觉得奇怪

12. 转移焦点、模糊本质，把所有手段全都用上了啊

13. 有什么了不起的，还敢说什么「彻头彻尾的谎言」，真是变著法子拿死者来做文章

14. 所以难道金赛纶要像普通职员一样工作吗？

15. 公司要累死了

16. 哪家公司是一个人做全部工作的？

17. 因为死者不会说话，活著的人就把她变成说谎精，太狠毒了

18. 除了你自己，没有人这么想过... 大众里大部份都是上班族，谁会这么认为？你以为自己是一个人在上班吗

19. 那家公司是无人经营的鬼公司吗？ 居然说一个人包办了所有工作，哈哈哈哈！

20. 哈哈哈，每次新闻报导出来，关於和未成年人交往的部份总是巧妙地被回避掉呢

原文：https://theqoo.net/square/3667392376

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