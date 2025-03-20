受金秀贤争议影响，GD回归首档综艺《Good Day》本周停播

MBC综艺《Good Day》今日表示，原定於本周日（23日）播出的第6集将暂停一周，以进行节目调整。 该时段将改为播出《我独自生活》特别篇。

《Good Day》出演者之一的演员金秀贤，因被YouTuber爆料曾与已故演员金赛纶从未成年时期开始交往长达6年，形象受到了打击。 对此，金秀贤方面一开始否认恋爱，后来承认恋情、称与已故者交往是在其成年之后，关於债务的说法与事实有所出入，并指出未经同意公开私人生活甚为不妥。然而，在争议尚未得出结论的情况下，金秀贤参与《Good Day》录制的事实被曝光，导致该节目也陷入舆论风波。



最终，《Good Day》制作公司TEO於17日发表声明，表示制作组充分认识到出演者争议的严重性，并将观众的反应放在首位进行考虑：「我们认为，若相关争议持续发酵，那么这档以美好初衷开启的《Good Day》的宗旨、 真心投入的出演者们的心意，以及给予支持和共鸣的观众的爱，也可能会受到持续损害。」

制作组表示第5集后半段开始的「Good Day总会」内容拍摄於2月18日，后续部份将在第6至7集播出，会尽可能删减金秀贤的镜头，且不会播出13日录制的个人录音过程。



此外，《Good Day》是一档音乐与真人秀结合的综艺节目，由时隔7年回归的歌手G-Dragon（权志龙）亲自担任制作人，与各领域嘉宾一起完成「年度歌曲」，以音乐诠释嘉宾们的故事。

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