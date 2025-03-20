2PM成员李俊昊与JYP约满不续约！告别17年老东家迎向新挑战～

男团2PM成员李俊昊，近年来不仅在舞台上，在戏剧上也有著出色表现，日前更是来台参加跨年演出并举办两场个人演唱会，场场完售展现票房威力。今日李俊昊所属公司JYP娱乐发表了正式声明，李俊昊今年约满不续约。

JYP娱乐於20日公开发表声明，JYP娱乐与艺人李俊昊先生之间的专属合约即将於4月15日到期期满，公司与艺人经过长时间的深入讨论之后，决定不进行合约的再续约。李俊昊自2008年起以团体2PM出道，一直以来在歌手与演员领域之间非常活跃，饱含真心全力以赴。以双方彼此深厚相互信赖为基础，艺人也多次与公司续约，共同度过了闪耀的季节。真心感谢17年的岁月中，一路走来陪伴公司成长的李俊昊。



接著也提到，更重要的是粉丝们总以无数的喜爱与鼓励，回应著李俊昊的努力，也对粉丝们致上感谢的心意。李俊昊也向粉丝们传达感谢之意，表示真心感谢过去17年间，粉丝们总是不吝於给予支援，会珍惜这么长时间以来所大家所累积的缘分，以及粉丝们所给予的应援价值。



李俊昊於2008年以团体2PM出道，曾带来多首超人气歌曲如「我家」「Again and again」「Heartbeat」等，在电视剧部分也曾演出《记忆》《金科长》《油腻的Melo》《衣袖红镶边》及《欢迎来到王之国》等。虽然正式的合约期间已经结束，JYP娱乐仍表示不论何时都会为李俊昊的新挑战以及灿烂的每一步应援。JYP公司往后仍会负责李俊昊在日本的活动计画，往后仍有持续合作的业务，将积极给予支援。



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