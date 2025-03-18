《云画的月光》朴宝剑&金裕贞梦幻同框合唱！郑振永、郭东延齐唱OST，比男女主还懂放闪～XD

2016年播出的经典韩剧《云画的月光》过了这么久，居然又有售后！金裕贞、郑振永、郭东延作为嘉宾，出演朴宝剑主持的音乐节目，一起合唱、团魂爆发～。

上周播出的KBS 2TV全新综艺节目《The Seasons – 朴宝剑的Cantabile》当天邀请了曾与朴宝剑合作过《云画的月光》的演员金裕贞、郑振永、郭东延登场，访谈过程精采有趣，四人更一起合唱的经典名曲。



▼他们选唱的〈紫色香气〉是曾出现在韩剧《请回答1988》的翻唱OST：



▼舞台直拍：



歌曲本身纯真浪漫的恋爱氛围，也在他们的诠释下感染全场，在曲子的尾声，郭东延和郑振永搭配著对视的歌词看向彼此、牵手比爱心，另一边金裕贞和朴宝剑也举起手一同看向镜头，互动相当可爱。（真的是太纯爱了XD）





访谈过程中，朴宝剑回忆道：「当初问我最想邀请的嘉宾时，我立刻说了《云画的月光》团队。所以，我不是一一打电话邀请大家了吗？」对此，金裕贞坦率地回应：「当时你打电话问我3月有没有空，那时候还有一个月，我听了心情很好。」



接著，朴宝剑好奇地问：「听到我要当MC（主持人）的消息时，你有什么想法？」金裕贞笑著说：「因为你本来就很喜欢与人相处，所以我觉得很适合你。而且你喜欢音乐，钢琴也弹得很好，所以如果来主持这个节目，一定能做得很棒。」这番话让现场气氛十分温馨。

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