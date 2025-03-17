【韩网热门】《苦尽柑来遇见你》第三幕！网友惊呆：「金明」的老公是他啊

IU、朴宝剑主演的Netflix新剧《苦尽柑来遇见你》公开了最新海报与预告片，「金明」（IU 饰）的老公登场。

根据剧情显示，「金明」最后与「朴忠燮」婚姻，眼尖的网友发现扮演「朴忠燮」的是演员金宣虎。



韩国网友评论：

1. 我只想多看看IU和朴宝剑，连金明和英凡（李浚荣 饰）我都是忍著才看进去，这根本就是诈骗水准吧

2. 我觉得蛮好的，像小说一样

3. 啊，我感觉可以弃剧了

4. 啊？？ 居然有金宣虎？ 为什么啊???

5. 为什么要用他啊

6. 嗯？ 居然没和李浚荣结婚？？ 疯了疯了

7. 我是因为朴宝剑才一直看的，《Wonderland》是这样，《苦尽柑来》也是，宣传重点全是朴宝剑，但戏份最多只能算个配角，真的很伤心

8. 继然这样的话，为什么把朴宝剑宣传成主演一样???

9. 懂了，我就只看第一幕

10. 朴宝剑不再出来了吗？

11. 第三幕感觉全是金明的恋爱故事，但她老公居然是金宣虎??? 掌上明珠第一个女儿金明，为什么要嫁给金宣虎啊

12. 之后的故事没有朴宝剑了???? 我本来还打算播完再看

13. 这根本就是诈骗式宣传啊，朴宝剑不出来了？

14. 虽然我觉得很好看，但也理解大家失望的心情，我也想一直看朴宝剑，还有对於金宣虎，真的无话可说

15. 疯了，不看了

16. 好好的白菜被猪拱了

17. 朴宝剑居然不是男主???

18. 斥资600亿，最后选角居然这样？？

19. 朴宝剑应该会不停出现在回忆里吧，故事是穿插著回忆来演的

20. 金明老公也应该让朴宝剑来演啊！啊啊啊啊啊，为什么不是啊????

21. 金宣虎？？ 这是诈骗，诈骗

22. 老公??? 我以为是以IU、朴宝剑的罗曼史为主，朴宝剑的戏份也太少了

23. 希望金明老公戏份不要多

24. IU既然都演女儿了，女婿也应该让朴宝剑演啊

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