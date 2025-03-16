【韩网热门】韩国打歌节目史上首次Beatbox舞台！「亚洲BEATBOX公开赛冠军 & GBB世界大赛季军」WING带来独特表演

昨晚播出的MBC《Show！音乐中心》请到一位独特的艺人——beatboxer WING，带来他的个人单曲《Dopamine》。

WING在2018年参加亚洲BEATBOX公开赛并荣获冠军，成为首位在该赛事夺冠的韩国人。 2023年，WING以个人外卡赛冠军身份参加世界最大规模Beatbox大赛Grand Beatbox Battle（GBB），最终在总决赛中获得季军。

韩国网友感到惊讶：这些声音真的是从人的嘴里发出的吗？



GBB 2023个人四分之一决赛也值得一看，WING与来自俄罗斯的选手IMPROVER精彩对决，如果觉得太长可以从6分20秒开始！



韩国网友评论：

1. 太强了吧！超神奇

2. 人怎么能发出那么多机械音？

3. 完全无法理解，后面铺垫的是什么啊？ 他有3个声带吗？

4. 天呐，他究竟何时呼吸的？

5. 太迷人了... 已经超越了Beatbox的领域

6. 好神奇啊，不过感觉会有很多口水喷在麦克风上，麦克风是防水的吗？

7. 差点以为Faker作为歌手出道了，完全是world class的面相kkk

8. 最近他在网上很火，看过一次就停不下来

9. 大家看看这个Kpop串烧，真的超强ᅲᅲᅲᅲᅲ



10. 从未想过Beatbox能上这样的音乐节目，很棒

11. MBC真不错，非常了解多样性和时下趋势，PLAVE第一次上电视也是《音乐中心》，文化就是这样积累起来的

12. 之前在第一排看他表演，后边的粉丝说：「想帮我的宝贝（偶像）撑气势，至少大合唱一下吧，但这根本没办法跟著唱啊！」瞬间笑喷了

13. 去现场后才知道，这是音乐节目史上首次尝试Beatbox，PD因为太喜欢他，反而主动邀请他来呢...！

14. 敲碗找一群优秀的Beatboxer，像《街头女战士》《街头男战士》一样制作Beatboxer竞赛节目

15. 据说下周要上《刘QUIZ ON THE BLOCK》，太神奇了

出处：https://theqoo.net/hot/3649837656，https://www.youtube.com/watch?v=8xufY2fpyn8&ab_channel=MBCkpop

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