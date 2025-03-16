相信金秀贤 → 解除合约！美妆品牌时隔5天改变立场，正式宣布切割「将守护消费者的信赖」

日前 YouTube 频道「横竖研究所」主张金赛纶从未成年时期开始就与金秀贤交往约6年。金秀贤的经纪公司 Goldmedalist 发了两次声明文， 但随著遗属方面追加曝光，争议持续扩散。

15日美妆品牌 Dinto 发公告表示决定与金秀贤解约，此前 Dinto 代表安智慧曾在自己的 IG 上上传内容爲「关於模特儿，首先相信并等待。比起被不确定的东西所动摇，我更想集中精力做我能做的事情和应该做的事情」的文章后，受到批评。



Dinto 表示 ：「对於最近的争议，作爲一起工作的合作伙伴，我们认爲在关系和合约上应该遵守信义诚实的原则，因此在金秀贤及经纪公司表明立场之前，很难立即发表正式立场和解除合约。作爲参考，Dinto 和金秀贤的代言合约爲1年，有效期至25年8月。」

接著强调：「经确认前一天经纪公司的立场表明，认为这是难以履行广告模特合约的重大原因，正在通过律师正式办理相关合约解除手续。爲了守护品牌追求的价值和消费者的信赖，做出了这样的决定，今后，我们将慎重、负责任地通过符合消费者信任的决定和更有意义的项目实现价值，谢谢。」



此外，Shabu All Day、Eider、Homeplus 都撤除金秀贤的照片，Tous Les Jours 决定不与金秀贤续约模特，合约将於本月18日到期。还有网友询问Prada是否和金秀贤持续合作，线上客服皆回覆已终止合作。

김수현 광고모델인 홈플러스 근황

부도처리 된 홈 플러스에서 김수현 광고판을 때어내고 있다

망한 홈 플러스 조차도 김수현 퇴출이다

홈 플러스는 손해배상 청구 안 하냐 pic.twitter.com/e9G5FDjphL — 石蘭 (@bdecem52) March 14, 2025

（＊延伸阅读：金秀贤开始遭广告界切割，或面临200亿违约金！消费者发起抵制，CJ集团不续约、多品牌下架代言照暂停宣传）

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