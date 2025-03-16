【韓網熱門】韓國打歌節目史上首次Beatbox舞台！「亞洲BEATBOX公開賽冠軍 & GBB世界大賽季軍」WING帶來獨特表演

昨晚播出的MBC《Show！音樂中心》請到一位獨特的藝人——beatboxer WING，帶來他的個人單曲《Dopamine》。

WING在2018年參加亞洲BEATBOX公開賽並榮獲冠軍，成為首位在該賽事奪冠的韓國人。 2023年，WING以個人外卡賽冠軍身份參加世界最大規模Beatbox大賽Grand Beatbox Battle（GBB），最終在總決賽中獲得季軍。

韓國網友感到驚訝：這些聲音真的是從人的嘴裡發出的嗎？



GBB 2023個人四分之一決賽也值得一看，WING與來自俄羅斯的選手IMPROVER精彩對決，如果覺得太長可以從6分20秒開始！



韓國網友評論：

1. 太強了吧！超神奇

2. 人怎麼能發出那麼多機械音？

3. 完全無法理解，後面鋪墊的是什麼啊？ 他有3個聲帶嗎？

4. 天吶，他究竟何時呼吸的？

5. 太迷人了... 已經超越了Beatbox的領域

6. 好神奇啊，不過感覺會有很多口水噴在麥克風上，麥克風是防水的嗎？

7. 差點以為Faker作為歌手出道了，完全是world class的面相kkk

8. 最近他在網上很火，看過一次就停不下來

9. 大家看看這個Kpop串燒，真的超強ᅲᅲᅲᅲᅲ



10. 從未想過Beatbox能上這樣的音樂節目，很棒

11. MBC真不錯，非常了解多樣性和時下趨勢，PLAVE第一次上電視也是《音樂中心》，文化就是這樣積累起來的

12. 之前在第一排看他表演，後邊的粉絲說：「想幫我的寶貝（偶像）撐氣勢，至少大合唱一下吧，但這根本沒辦法跟著唱啊！」瞬間笑噴了

13. 去現場後才知道，這是音樂節目史上首次嘗試Beatbox，PD因為太喜歡他，反而主動邀請他來呢...！

14. 敲碗找一群優秀的Beatboxer，像《街頭女戰士》《街頭男戰士》一樣製作Beatboxer競賽節目

15. 據說下週要上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，太神奇了

出處：https://theqoo.net/hot/3649837656，https://www.youtube.com/watch?v=8xufY2fpyn8&ab_channel=MBCkpop

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