金赛纶家属不满金秀贤喊话联系，要求承认未成年恋爱、公开道歉！愤怒公开「下衣失踪洗碗照」

昨日下午金秀贤所属社再发声，喊话金赛纶母亲联系公司办公室，称管理层希望与她当面沟通。 对此，金赛纶遗属感到十分愤怒，昨晚通过横竖研究所直播公开了新的照片，并要求金秀贤及Goldmedalist、李镇浩正式道歉。

*以下内容只整理已有讯息，不代表本媒体立场

YouTuber横竖研究所表示，金赛纶遗属看到金秀贤的最新声明后感到十分愤怒、忍无可忍，决定公开数张照中尺度最小的一张。 照片中，一名男子背对镜头，穿著类似睡衣的黑色长T恤。 横竖研遮住照片关键部位，表示金秀贤下半身没有穿任何衣物，且照片不是偷拍，当时金赛纶有说「要拍了哦」，后续影片中也可听到两人的对话。



横竖研同时公开了金赛纶家人的声明，诉求几乎都是「承认」和「道歉」：

第一，要求金秀贤承认从金赛纶未成年开始交往，正式道歉。



第二，Goldmedalis操纵舆论称过去的3年没有交往、仅仅3天之前还说从未交往，对此正式道歉。

第三，承认金赛纶作为公司创始成员的贡献，对此道歉。

第四，承认向金赛纶发送了存证信函、催促偿还7亿韩元，正式道歉。

第五，上次声明未提到金秀贤是因为希望将重点放在警告李镇浩等人，家属唯一希望获得的只有金秀贤及其公司的正式道歉。

第六，为了证明李镇浩散播谣言，不得已公开了金赛纶与金秀贤恋爱一事及照片，敬请知悉。

第七，将於下周起诉李镇浩，希望他真心道歉。 李镇浩在金赛纶丧事期间、出殡之后都曾打电话给遗属，甚至跑去纳骨堂说「找不到」，虽然李镇浩辩称是为了确认事实，但遗属感受到的是嘲弄，十分不快。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻