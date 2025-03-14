【韩网热门】韩网友昨日预测「金秀贤记者会可能这样讲」！所属社今日发声明，内容多处重合

昨日，金秀贤所属社Goldmedalist预告将在下周发表声明，随即有韩国网友PO出猜测所属社会写的说法，获得很多网友认同。 全文如下：

「标题：我好像完全知道金秀贤记者会要说什么

从故人未成年时开始，以很好的前后辈、亲密的兄妹相处，但正式交往是在成年之后。



因为互相喜欢所以交往，但没能克服彼此的不同，最终分手。 之后接到几次故人的联络，但因为已经分手，认为不应留有余地，所以没有回应。

7亿债务不是金秀贤个人、而是所属社与故人之间的事情，金秀贤不是很清楚。

听闻讣告后，曾考虑以公司层面送去哀悼花圈，或演员自己前往、低调吊唁，但因为当时外界都在关注两位演员之间的绯闻，担心会导致追悼故人的场合被模糊本质，所以只能在心里进行了哀悼。

然后大哭一场、做出他特有的演技，说对故人的去世感到富有道义上的责任，对於未能守护如此年轻的朋友致以深深歉意，诱发大众的同情。 啊，拜托大家不要被骗。」

韩国网友评论：

1. 金秀贤公司可以照著抄了，律师公关费都省下

2. 原PO也太懂了，是从未来回来的吗？ kkk

3. 这剧本完美，堪称预言书

4. 最后还要加上威胁起诉才行

5. 如果真的按照这样发声明，就太恶心了吧，起鸡皮疙瘩

6. 亲脸照片都有了，还要拿出更多证据吗？

7. 这是基於大数据的预言吧kkk

8. 感觉已经看完记者会了

9. 圣地巡礼预感（*意思是这篇会变成网友朝圣文）

10. 我真的很喜欢这位演员来的，因为演技好而看了全都作品，现在对於曾经喜欢他感到恶心

11. 我们国家的人对男演员的宽容度超出想象，发声明之后隔几年再复出，依然会过得很好，唉

12. 如果是女艺人被爆出跟男中学生交往6年，不管是男性主导还是女性主导的网路社群，都会大骂她性骚扰吧，还开什么记者会，根本要离开韩国才行

13. 之前一直说是谣言、使劲煽动舆论，结果发现不奏效，现在才来博取同情，觉得这招有用吗？ kk

14. 金赛纶用表姐手机传简讯给金秀贤的手机，请解释这件事是如何被媒体知道的？

15. 如果说是为了顾及故人而没有去追悼，那就真的太恶劣，因为他还在IG限动炫耀生日礼物、嬉笑打闹，这根本说不通。 现在已经到了完全无法包装的地步了

16. 一定要再杀死一个人，网友才肯罢休吗？

17. 希望遗属没有把全部证据都给横竖研究所，那个网红也不可信

*今日金秀贤所属社提前发布声明，立即有网友到原PO这边留言：「来朝圣了。」

出处：https://theqoo.net/hot/3646546924

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