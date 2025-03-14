金秀贤承认恋情！心理状态不稳，提前发声明：与金赛纶交往是在成年后、发存证信函是为免除债务

【长文要点整理】金秀贤所属社原本表示将在下周发布关於金赛纶相关争议的立场声明，但金秀贤在经历Youtuber爆料报导后精神状态不稳，所以将声明提前。

金秀贤所属社Goldmedalist在声明中表示：「今日凌晨，金秀贤出现了严重的心理不安状态，本公司已采取措施确保他得到绝对的安定。 自横竖研究所的报导发布后，外界指责他是导致已故者突然离世的原因，使金秀贤陷入极度混乱之中。」声明称昨晚和今日中午均有人在公司附近拿著摄影机蹲守或徘徊，对金秀贤先生持续造成心理压力，因此提前针对几个主要争议点做出回应。

声明原文很长，小编就主要重点整理如下：

一. 金秀贤和金赛纶确实交往，但在女方成年之后

交往时间是2019年夏季至2020年秋季。金赛纶PO在IG限动的合照、横竖研究所（以下简称横竖研）11日公开的合照都是2020年秋同一天拍摄，金赛纶当时穿的衣服是2019年6月发售；横竖研12日和13日公开的照片是2019年12月24日拍摄。

二. 军中来信不是情书

金秀贤服兵役时给亲近的朋友们都寄了信，金赛纶那封是其中之一，「想你」是对朋友的轻松问候。只有明信片是交往之后寄的。 金赛纶2016年在SNS上用的昵称并非仅限於两人之间使用的爱称，是遭到曲解。

三. 催债只是为作坏帐处理，与金秀贤无关

酒驾造成的违约金约为11亿4千万韩元，经过金赛纶的努力将赔偿额降到约7亿，过程包括公司帮金赛纶修理和出售事故车辆、以补偿一部份赔偿金额。

公司认为金赛纶无法偿还剩余债务，所以在2023年12月进行了坏帐处理。 过程中，公司如果不进行催债动作，会令做出该决定的公司高层构成业务上背信罪，所以需要发送存证信函，以证明金赛纶确实没有偿还能力，并免除金赛纶因免除债务所需要缴纳的赠与税。

但当时金赛纶已经离开Goldmedalist，且缺乏相关法律知识，所以没有联络债权人（公司），而是给金秀贤传了讯息。 当时两人已分手4年，金秀贤对於公司与金赛纶之间的情况完全不知情。 Goldmedalist认为金赛纶存在误解，金秀贤不应在未经专业人士确认的情况下回覆，会由公司负责与金赛纶经纪公司沟通解决。

之后，金赛纶方面於2024年3月26日通过法律代理人表示希望通过商议确定金赛纶应付的损害金额和共同还款计划。 Goldmedalist认为，这意味著金赛纶与公司之间的债务关系正式结束，公司做坏帐处理后再也没有要求金赛纶还款，「金赛纶应该认为自己已经完全摆脱了对Goldmedalist的债务」，所以金赛纶的去世与债务无关。

四. 指责未经同意公开私生活

横竖研爆料后，金秀贤过往的所有行为都被看做是有意的恶行，令金秀贤遭到难以弥补的损失。横竖研爆料的照片是真的，但刻意删去了背后的脉络，导致事实被扭曲。金秀贤应该接受公众批评，但不应承受谣言和人身攻击，成年人之间的私生活不应在未经当事人同意的情况下被公开。

声明还提出，自称金赛纶姨母接受采访的人只是金赛纶母亲的朋友，连身份都不详，其提供的照片造成了谣言，不仅令金秀贤痛苦，也损害金赛纶的名誉。 公司代替金赛纶垫付违约金的时候设定了0%贷款利息、0%逾期赔偿金，尽力帮助了金赛纶。

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